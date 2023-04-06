母遭狠刺100刀亡！鱷魚口中發現「2歲兒屍體」　父親認：我丟的

▲佛州2歲男童泰倫的遺體在鱷魚嘴裡被找到。（圖／翻攝自Facebook／St. Petersburg Police Department）



記者張方瑀／綜合報導

美國佛州20歲人妻潔芙瑞（Pashun Jeffery）於上月底被發現陳屍自家公寓，身上有多處刀傷，而2歲的兒子的屍體則是在一隻鱷魚的口中被發現。潔芙瑞的丈夫隨即遭到警方逮捕，他也承認，是他親手將兒子丟進湖裡。

根據Newsweek報導，21歲的默斯利（Thomas Mosley）被指控殺害妻兒等2項一級謀殺罪，他涉嫌殺害妻子潔芙瑞和年僅2歲的兒子泰倫（Taylen Mosley）。他承認在用刀刺死潔芙瑞後，又親手將泰倫丟進馬喬雷湖（Lake Maggiore）裡導致兒子死亡。

▲20歲人妻潔芙瑞（右）遭丈夫默斯利（左）殺害。（圖／翻攝自推特）



聖彼得堡警方指出，潔芙瑞的家人3月30日上午到家中找她時，在公寓走廊上發現許多血跡，進門後發現潔芙瑞倒在家中渾身是血；警方指出，潔芙瑞身上的割傷和刺傷超過100處。警方後來在床底下發現沾滿血指紋的清潔劑，浴室裡也有多個鞋腳印，因此立刻將默斯利逮捕。

兩人的兒子泰瑞則下落不明，警方立刻展開大規模搜索，結果警方隔天在距離夫妻住宅北方22公里處的馬喬雷湖目睹一隻短吻鱷嘴裡叼著可疑物，現場警察朝鱷魚開了一槍，牠遭擊殺後終於鬆口，才發現鱷魚嘴裡叼著的竟是泰倫的屍體，法醫後續將針對男童死因進行調查。

默斯利目前仍關押在監獄中，保釋聽證會將於11日召開．潔芙瑞和泰倫的葬禮則會在8日舉行。