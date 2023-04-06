3男女酒後同床！前女友+閨蜜聯手告猥褻　彰化男無罪理由曝

▲男子與前女友及女友閨蜜酒後同床共枕。（示意圖／免費圖庫Pexels）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名男子與前女友及前女友閨蜜喝酒還同床共枕，將身體壓在前女友身上伸鹹豬手、還強吻其閨蜜胸部被告乘機猥褻罪，蔡男當庭否認，「與閨蜜過程中互相同意，另外也沒有壓在前女友身上」，全案彰化地院審結，法官以證據不足為由，判決男子無罪。

依據判決內容」男子與女友分手後，仍維持親密關係，2021年3月8日深夜23時許，2人與前女友閨蜜在酒吧喝酒聊天，直到隔天清晨2時50分許，3人返回前女友租屋處休息睡覺，蔡男睡在牆角邊、閨蜜睡在兩人中間。男子於投宿期間，曾吸吮閨蜜胸部沒有觸摸下體、搔癢前女友腳底，因而吃上乘機猥褻罪官司。

男子辯護律師稱，前女友為男子砲友，案發當夜與閨密發生親密行為，且9日早上由閨蜜送男子出門，過程中使前女友心生妒意，於男子離開後，2人聯合對其提出告訴；前女友明明擁有當日全程錄影，卻刻意擷取影像，導致無法提供完整的無間斷影像。

另外，男子並未觸碰前女友身體，與閨蜜雙方當時也是合意的親密行為，互相親吻時，意識清醒；被告對2女均無乘機猥褻之行為可言，應諭知無罪。

法官審理認為，本案卷存之監視器影像，並非完整攝錄當晚情況，而是片段時間，中間還存在相當長時間的缺漏。前女友初次警詢時，將其認為重要的片段存取出來，交與派出所警員，等到警方請其提供連續、完整影像時，卻稱因記憶卡退出不當，致當晚影像全失，猶如斷簡殘編，是否能據以認定被告有公訴意旨乘機猥褻之事，甚有疑慮。

法官認為，無法從既有的監視器片段錄影、通訊軟體對話紀錄補強其可信性，尤其前女友部分，更核與「乘機」或「猥褻」要件不符；至於檢察官所舉其他積極證據，亦無法使本院形成超越合理懷疑之有罪確信。依前述判例意旨及法律規定，不能證明犯罪者，即應諭知無罪，因判決被告男子無罪，全案可上訴。