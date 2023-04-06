　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

3男女酒後同床！前女友+閨蜜聯手告猥褻　彰化男無罪理由曝

▲男子與前女友及女友閨蜜酒後同床共枕。（示意圖／免費圖庫Pexels）

▲男子與前女友及女友閨蜜酒後同床共枕。（示意圖／免費圖庫Pexels）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名男子與前女友及前女友閨蜜喝酒還同床共枕，將身體壓在前女友身上伸鹹豬手、還強吻其閨蜜胸部被告乘機猥褻罪，蔡男當庭否認，「與閨蜜過程中互相同意，另外也沒有壓在前女友身上」，全案彰化地院審結，法官以證據不足為由，判決男子無罪。

依據判決內容」男子與女友分手後，仍維持親密關係，2021年3月8日深夜23時許，2人與前女友閨蜜在酒吧喝酒聊天，直到隔天清晨2時50分許，3人返回前女友租屋處休息睡覺，蔡男睡在牆角邊、閨蜜睡在兩人中間。男子於投宿期間，曾吸吮閨蜜胸部沒有觸摸下體、搔癢前女友腳底，因而吃上乘機猥褻罪官司。

男子辯護律師稱，前女友為男子砲友，案發當夜與閨密發生親密行為，且9日早上由閨蜜送男子出門，過程中使前女友心生妒意，於男子離開後，2人聯合對其提出告訴；前女友明明擁有當日全程錄影，卻刻意擷取影像，導致無法提供完整的無間斷影像。

另外，男子並未觸碰前女友身體，與閨蜜雙方當時也是合意的親密行為，互相親吻時，意識清醒；被告對2女均無乘機猥褻之行為可言，應諭知無罪。

法官審理認為，本案卷存之監視器影像，並非完整攝錄當晚情況，而是片段時間，中間還存在相當長時間的缺漏。前女友初次警詢時，將其認為重要的片段存取出來，交與派出所警員，等到警方請其提供連續、完整影像時，卻稱因記憶卡退出不當，致當晚影像全失，猶如斷簡殘編，是否能據以認定被告有公訴意旨乘機猥褻之事，甚有疑慮。

法官認為，無法從既有的監視器片段錄影、通訊軟體對話紀錄補強其可信性，尤其前女友部分，更核與「乘機」或「猥褻」要件不符；至於檢察官所舉其他積極證據，亦無法使本院形成超越合理懷疑之有罪確信。依前述判例意旨及法律規定，不能證明犯罪者，即應諭知無罪，因判決被告男子無罪，全案可上訴。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
說好給資遣費…翻臉誣曠職！　員工怒告「繼光香香雞」贏了
王淨原來超有料！「解放比基尼」辣照曝光　曹佑寧7符號警告
靜宜女大生出國前辦新門號　舊手機送前任！母狂call找嘸人
女大生失聯9天　靜宜大學回應了
小心！妹子點1網址「500萬飛了」　超扯過程曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

不爽被抓傷！　暴怒男3度徒手摔牆砸死寵物貓...下場慘了

3男女酒後同床！前女友+閨蜜聯手告猥褻　彰化男無罪理由曝

快訊／雪隧3分鐘2車禍！自撞1公里後2車追撞　封閉內線處理

母狂call找嘸人！靜宜失蹤女大生出國前辦新門號　舊手機送前任

靜宜女大生失聯9天　校方正式回應：祈求學生平安

婦家中看電視突昏厥　消防人員緊急CPR1分鐘...送醫搶回1命

不知浮屍慘案！船長+輪機長載12越南人偷渡遭羈押

狒狒之死延燒！桃議員控「調度混亂」　林務科科員10萬元交保

新北男拒還車還加霸王油！躲摩鐵被逮...女友「背4通緝」更扯　

北市小黃運將切車道擦撞BMW　女駕駛偏移逆向連撞4車畫面曝

男對超商帥店員唱情歌　他驚訝困惑→點歌續聽

董仔「性需求大」求歡多次被拒！　質疑未婚夫變心...氣喊「你不跟我愛愛」

被冷到？蝙蝠突打噴嚏　嚶一聲+用翅膀包緊緊

郭台銘首鬆口爭取2024總統　為4年前離開國民黨90度鞠躬

趙小僑帶愛女逛街「劉子銓轉身買玩具」　典典寶寶走公主風...劉亮佐：可以不要嗎？

謝金燕曝與林志穎「驚人關係」！　陳若儀看老公娃娃臉：很不爽XD

超香！泰變性正妹雲集　有醫師證明可免除兵役

高嘉瑜「飆高音」大失控　推拿治療全程尖叫喊痛

弟練TikTok魔性舞蹈　看1次就學會哥哥笑瘋

完美主義者的療癒抽屜　3D列印建合身收納空間

不爽被抓傷！　暴怒男3度徒手摔牆砸死寵物貓...下場慘了

3男女酒後同床！前女友+閨蜜聯手告猥褻　彰化男無罪理由曝

快訊／雪隧3分鐘2車禍！自撞1公里後2車追撞　封閉內線處理

母狂call找嘸人！靜宜失蹤女大生出國前辦新門號　舊手機送前任

靜宜女大生失聯9天　校方正式回應：祈求學生平安

婦家中看電視突昏厥　消防人員緊急CPR1分鐘...送醫搶回1命

不知浮屍慘案！船長+輪機長載12越南人偷渡遭羈押

狒狒之死延燒！桃議員控「調度混亂」　林務科科員10萬元交保

新北男拒還車還加霸王油！躲摩鐵被逮...女友「背4通緝」更扯　

北市小黃運將切車道擦撞BMW　女駕駛偏移逆向連撞4車畫面曝

不爽被抓傷！　暴怒男3度徒手摔牆砸死寵物貓...下場慘了

歷史性蔡麥會後　美眾院外委會主席今訪台畫面曝

大陸出口「活泥鰍」驗出動物禁藥　2200公斤退運銷毀

成龍「舉例易烊千璽」挨轟！　嘆投資人只看流量：動作演員沒機會

羅智強曝馬英九訪陸最大成就　關鍵在「這4字」

製造業太慘！逾8000人放無薪假　創近2年半新高

台積電下跌3元至530　台股跌57點收在15810

最佳第六人之爭不讓了　公鹿波提斯、尼克奎克利競爭白熱化

奇葩！男子「拿手電筒嚇雞」害1100隻死亡　下場GG了

3男女酒後同床！前女友+閨蜜聯手告猥褻　彰化男無罪理由曝

用台幣20萬找男生陪他一晚 加碼到45萬直男立馬掰彎了

社會熱門新聞

靜宜女大生失蹤8天　校方鬆口證實了

快訊／靜宜女大生失蹤　警證實已經出境了

即／失蹤靜宜女大生生「獨自赴英曼谷下機」

即／失蹤女大生出境前1天「最後身影曝」！

新店嬤「全身紅」洩憤亡！　兒是知名政治學者

快訊／靜宜女大生找到了？警駁斥：還沒連繫上本人

即／醉男搭小黃發酒瘋！運將遭「鎖喉壓制」勒斃

台版攝理教！教主創仙女班當後宮伸爪6女

快訊／新店紅衣嬤　倒臥房送醫不治

爛醉男勒斃小黃運將！目擊者曝衝突關鍵

新店婦「全身紅」亡　學者兒未表示意見

快訊／BMW失控衝對向車道　3人受傷送醫

新北弟殺哥發現沒斷氣　家屬：還加強力道

靜宜女大生失聯9天　校方正式回應

更多熱門

相關新聞

男與13歲女連結2次懷孕　再約第3次下場曝

男與13歲女連結2次懷孕　再約第3次下場曝

精蟲衝腦悲劇了！北部林姓男子在臉書結識13歲少女小芬（化名），林男利用小芬情竇初開懵懂無知，邀約在其住家、停車場無障礙廁所激戰，第3次「連結」後，小芬懷孕，林還甜蜜傳訊說「我會陪老婆一起度過生小孩」等訊息，小芬母親氣炸決定報案提告，士林地檢署偵結，依妨害性自主罪將林男提起公訴。

約正妹同事看電影竟性騷　前中捷員工判拘

約正妹同事看電影竟性騷　前中捷員工判拘

2法官遭彈劾還獲甲等　司法院打臉改評

2法官遭彈劾還獲甲等　司法院打臉改評

老牌醬油爆醜聞　董事長特助強脫女經理內褲

老牌醬油爆醜聞　董事長特助強脫女經理內褲

「輕功」翻進飲料店　狼客襲胸2美女店員

「輕功」翻進飲料店　狼客襲胸2美女店員

關鍵字：

閨蜜猥褻彰化地院彰化地檢妨害性自主

讀者迴響

熱門新聞

靜宜女大生失蹤8天　校方鬆口證實了

快訊／靜宜女大生失蹤　警證實已經出境了

金鐘男星「拍戲活塞DIY」！洩慾過程全被目睹

即／失蹤靜宜女大生生「獨自赴英曼谷下機」

即／失蹤女大生出境前1天「最後身影曝」！

祖厝60年前車票　校名震撼全場

強雨彈來了　斷崖式降溫跌回1字頭

情侶必吃「10大催情食物」！她推菠菜：更容易高潮

朋友超愛1穿搭！她狂罵「作賤身體」　網看傻

新店嬤「全身紅」洩憤亡！　兒是知名政治學者

台灣藍鵲全身螞蟻狂抖　看完長腦

彰化6日晚上「送肉粽」當地人傻：會經過夜市

網紅擁雙陰道　「一個工作、一個用來玩」

連假衝東京！下飛機「見4景象」讚爆：國旅輸慘

妹子結帳驚見UNIQLO「新奇1物」！網讚超方便

更多

最夯影音

更多
男對超商帥店員唱情歌　他驚訝困惑→點歌續聽

男對超商帥店員唱情歌　他驚訝困惑→點歌續聽
董仔「性需求大」求歡多次被拒！　質疑未婚夫變心...氣喊「你不跟我愛愛」

董仔「性需求大」求歡多次被拒！　質疑未婚夫變心...氣喊「你不跟我愛愛」

被冷到？蝙蝠突打噴嚏　嚶一聲+用翅膀包緊緊

被冷到？蝙蝠突打噴嚏　嚶一聲+用翅膀包緊緊

郭台銘首鬆口爭取2024總統　為4年前離開國民黨90度鞠躬

郭台銘首鬆口爭取2024總統　為4年前離開國民黨90度鞠躬

趙小僑帶愛女逛街「劉子銓轉身買玩具」　典典寶寶走公主風...劉亮佐：可以不要嗎？

趙小僑帶愛女逛街「劉子銓轉身買玩具」　典典寶寶走公主風...劉亮佐：可以不要嗎？

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/14(五)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面