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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

2法官遭彈劾考績竟拿甲等可獲高額獎金　司法院打臉改評

▲▼法官,法槌,法庭,法院,裁定,判決,庭審,審判,聽證會。（圖／CFP）

▲司法院守住司法威信，改評遭彈劾法官的年度考績。（圖／CFP）

記者吳銘峯／台北報導

士林、高雄地院各有1名法官，因捲入某猥褻案件遭監察院提出彈劾，並送法官評鑑。不過2名法官竟獲得所屬法院考績評為良好，可領取高額年終獎金。案件一度經司法院退回重評，但雄院仍評為良好！司法院看不下去，改評「未達良好」，士林地院見狀也才改評未達良好。「台灣司法人權進步協會」理事長何俊英肯定司法院做法，改變法界長久以來的「鄉愿文化」。

本院因台東某私人兒少安置機構林姓前主管涉嫌猥褻機構內少年而遭羈押，並爆發士林地院姜姓法官、高雄地院侯姓法官均與林男有聯繫，疑似提供資料給與林男或提供法律諮詢。檢方對林男起訴後，將2名法官送請該管法院查處。士林、高雄兩地院的自律委員會調查後，前年10月間將調查結果送交司法院核備，司法院都退回重查。但兩地院去年初的考績評定仍將2名法官均評定為甲等，分別發出30萬元與10餘萬元的年終獎金。

全案於爆發後引起爭議，監察院介入調查後，去年8月對2名法官提出彈劾，司法院也將2名法官的考績案退回該管法院重新評定，重打考績。不料高雄地院認為彈劾不影響職評，仍維持侯姓法官考績「良好」！案件送到司法院覆核時，司法院不能接受，改評為「未達良好」，侯姓法官考績案就此確定，將追回獎金。而士林地院發現司法院的態度後，自行改評姜姓法官考績「未達良好」，未來也將追回獎金。

「台灣司法人權進步協會」理事長何俊英肯定司法院做法，何俊英指出，法界長久以來的「鄉愿文化」，終於有機會可以被打破。因人人都不願做壞人，但司法院展現肩膀，扛下這個擔子，這是人民所樂見的，司法院守住了司法威信。

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