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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

法國會議員籲馬克宏表達挺台　外交部：肯定關注台海安全

▲▼法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）。（圖／路透）

▲馬克宏預計6日將在北京和中國國家主席習近平會談。（資料照／路透）

記者呂晏慈／台北報導

法國跨黨派國會議員投書法媒《世界報（Le Monde）》，表示必須讓北京知道，侵犯台灣將不為各界接受，強調「這不是軟弱或沈默的時刻」。外交部對該則連署投書表示感謝，並肯定法國等理念相近夥伴對台海安全的關注。

時值法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）與歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）4月5日展開訪中之旅，法國跨黨派國會議員與「對華政策跨國議會聯盟」成員，4日在《世界報》投書呼籲，必須讓北京知道，侵犯台灣將不為各界接受，強調「這不是軟弱或沈默的時刻」。

對此，外交部表示，法國國會近年給予台灣的支持不遺餘力，2021年5月法國參議院以304票贊成、無人反對的壓倒性比數，通過友我決議案，同年11月國民議會也通過友台決議，創下法國國會兩院半年內均通過友我決議的歷史紀錄；同年10月時任參議院友台小組主席李察（現任參議院副議長）不畏疫情及中國威嚇率團訪台，法國參議院及國民議會更一年內4度組團訪台，以實際行動彰顯台法友好情誼。

外交部指出，我國將持續與理念相近的國際夥伴共同維護印太區域和平開放與繁榮，並肩捍衛國際秩序與民主自由價值。

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