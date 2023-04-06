馬英九憶母在重慶曾說偉大的話　網友關心：右下嘴角吃太辣？

▲馬英九與上海復旦大學校長金力。（圖／記者任以芳攝）。

記者任以芳／上海報導

前總統馬英九第十一天訪陸行，今（6）日上午9點率領「大九學堂」學生前往復旦大學進行交流。復旦大學校長金力和馬英九都認為今日座談會十分難得，希望兩岸青年多交流。馬英九特地回顧這次訪陸行程，在重慶段讓他最最有感而，想起母親曾說過，「成功的男人都是從戰場上走過走過來的。」同時，許多網友看直播時注意到馬英九右下角小破口，玩笑的說，是不是在重慶吃太辣，火氣太大。

復旦大學校長金力首先說，熱烈歡迎馬英九一行到來。談到復旦大學鑒於1905年孫中山先生是復旦大學的首任校長，復旦的校名取自尚書大專當中的日月光華，復旦寓意是追求光明，自強不息。

金力介紹，復旦大學與台灣的各界的交流非常廣泛，與台灣大學、政治大學、清華大學等15所高校建立交流的關係。深化師生互動和校企學術合作。復旦大學在1993年首次招收台生，目前在校台生有341人，本學期還有28名台灣的學生在在復旦大學交流。

金力說，復旦大學的後主辦海峽兩岸大學生運動交流賽、江南行夏令營，中華文化言行等等。幫助台青在大陸學習生活，就業創業，以及專項「繁星計劃」，為復旦學子提供實習和就業的機會。

他強調，「青年一代是中華民族未來的希望和寶貴的財富。今天的兩岸學者齊聚一堂，座談交流的機會非常難得，希望大家能夠通過交流增進了解，深化友誼。」

▲馬英九回憶參訪重慶行程深具意義，網友同時關心右下嘴角是否吃太辣了。（圖／記者任以芳攝）

馬英九談話其中段則是回顧此行前往大陸武漢、長沙、重慶的心得。說到湖南老家，大陸電視台為他製作返鄉祭祖影片，點閱率已經打破一億，是一個非常正面的現象，讓兩岸感受一樣的家國情懷。

馬英九又說，回老家湘潭沒有人寫詩，祖父寫曾過一副對聯，「黃金書寶皆為寶，萬事皆空善不空。」會後要送給在場學生一人一張書籤。他玩笑的說，「我寫的字不怎麽樣，但是沒有錯字。」

說到參訪重慶，對馬英九深具意義，當年自己的父母在湖南念完書，到重慶中央政治學校。重慶讓他感受很深，因為父親在這邊響應蔣委員長，「一寸山河一寸血，十萬青年十萬軍」。

馬英九說，「我媽媽講了一句，覺得非常了不起的話，她說，『凡是成功的男人都是從戰場上走過來的。等我們稍微長大問我母親，妳怎麽會想到講這麽偉大的話，讓我非常感動。」

當馬英九分享自己在重慶參訪心得，媒體正在直播，不少網友眼尖關心他右下嘴角疑似起了一個黑色物體，許多人留言關心，「是不是在重慶吃太辣上火了？」、「馬總統行程辛苦了」，成為此行另一個有趣小插曲。

▲「大九學堂」學員與復旦大學30位同學交流。（圖／記者任以芳攝）

另外，談到此行重點，馬英九強調，未來青年交流十分重要，之前往武漢和湖南大學，分享兩點心得。第一，推動兩岸年輕人彼此交流是這一代最為迫切的任務。當交流會結束後，學生熱烈交換聯繫方式，「可見兩岸年輕朋友自然交流，自然融合如此順理成章，代表兩岸年輕人只是欠缺機會與接觸，多了解還有很大努力的空間，兩點兩岸當局都要更加努力。」

第二過去兩場交流，發現兩岸同學們都關心切身的問題，無論是學制考試、出校門後的就業競爭的問題，同時彼此對兩岸的中華文化在台灣給他們的發展與樣貌都很有興趣。

馬英九強調，「讓我深深感覺到，我們真的應該要多為他們做些什麽，除了推動兩岸年輕人更密切交流，也要幫忙他們解決各種實際上關切的各項問題。」

馬英九說，此行最重要的初衷，兩岸因為政治紛擾與疫情各項交流已經中斷，年輕的一代，在這幾年網路上的趨勢日漸隔閡。「希望這次行開始踏入第一步，讓兩岸年輕的時候能夠彼此交流了解，相互多一分接觸，多一分情誼，友誼越深厚，兩岸之間衝突發生的機率越低。」