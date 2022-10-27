防醫療暴力　南投縣衛生、檢警與埔榮合辦演練

▲台中榮總埔里分院進行醫療暴力演練。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

新冠肺炎疫情期間，民眾長期處於情緒焦慮狀況，醫療暴力事件頻傳，南投縣衛生局今天偕同台中榮總於在埔里分院舉辦醫療暴力實境演練，藉由演練加強醫護應對醫療暴力的能力，也傳達「醫療暴力零容忍」理念。

縣府衛生局根據衛福部統計資料，指出國內醫療暴力以言語暴力為主、肢體暴力次之，今天的演練即以急診醫療暴力為例，模擬民眾戶外遊玩發生意外受傷，親友陪伴至急診室就醫，因不滿醫療處置而衍生言語暴力、醫療環境破壞，並導致醫療人員受傷等情境，以及後續處置通報演練；南投地檢署主任檢察官張桂芳、埔里警分局代表也一同到場參與。

縣府衛生局副局長陳淑怡表示，衛生局每年會就縣內急救責任醫院進行醫療暴力演練，主因在於疫情期間，民眾長期面對傳染疾病，身心壓力急遽攀升，導致醫療暴力事件頻繁發生，藉由實際情境演練提升醫護提升應對能力並降低傷害；她也強調，任何暴力情況都不被允許，希望民眾與醫護人員站在同一陣線，努力降低醫療暴力，共創良好醫療環境。

埔榮副院長蔡哲宏也提到，當民眾由病患轉變為施暴者身分，除第一線醫護人員需透過演練增加自我保護及順利進行工作的能力，《醫療法》近期亦已修法，針對施暴者明訂罰則，並與警察局、地檢署等相關單位配合，完善預防、警示、制暴、通報、證據保全、及後續員工關懷等各項處理程序，構築醫療人員安全後盾。

衛生局提醒，《醫療法》第24條規定，任何人妨礙醫療業務之執行，將依該法第106條規定處3萬元以上、5萬元以下罰鍰；如觸犯刑事責任者，應移送司法機關辦理。