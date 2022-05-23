女兒高燒、莽父不耐久候恐嚇急診醫護　新店耕莘譴責暴力

▲新店耕莘醫院昨發生醫療暴力事件。（圖／記者湯興漢攝）

文／中央社

新北市新店耕莘醫院昨日發生醫療暴力事件，42歲陳姓男子因3歲女兒高燒掛急診，因不耐久候涉對急診醫護人員大聲咆哮、恐嚇。院方今天表示，譴責暴力，盼尊重醫療專業。

耕莘醫院發布新聞稿指出，22日凌晨有民眾的小孩發燒掛急診，因不耐等候出言恐嚇急診護理師，並揚言教唆他人滋事，遭恐嚇護理師事後心生畏懼，但體諒家屬不安心情不予以提告。

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耕莘醫院總院長林恒毅表示，對於這起醫療暴力事件感到非常遺憾，國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒大家都非常緊張，能夠體諒家屬心急心情，但對於恐嚇醫護行政同仁的言語醫療暴力，院方無法容忍。

林恒毅說，院方尊重當事護理師不提告的決定，呼籲民眾目前國內COVID-19疫情延燒，急診量能吃緊，醫護行政同仁在高壓環境下，仍然重視每一名病人生命安全，希望民眾重視急診檢傷分級制度及醫療專業決策。

遭恐嚇的護理師在IG（Instagram）分享心情表示，了解每名家屬對於家中小孩、長者生病時總會特別焦躁及激動，但請多點耐心給彼此一點時間處理患者狀況。

這名護理師指出，「你們逞一時快的謾罵醫療人員，將壞情緒留下，最後拍拍屁股走人，留下受傷的醫療人員，真的覺得沒必要。」

新北市政府警察局新店分局今天透過簡訊表示，22日凌晨2時許接獲通報，指稱新店耕莘醫院有醫療糾紛事件。

警方趕抵現場初步詢問，42歲陳姓男子因3歲女兒發燒而到新店耕莘醫院急診室就醫，陳男在急診室大門前等待看診時看見女兒高燒嘔吐，涉向護理師大聲咆哮。

警方指出，抵達時陳男已無脫序行為，遭謾罵護理師明確表示暫不提告，員警在告知相關法律權益並於現場守望，等到無事故後離去。