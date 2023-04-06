入民眾黨！黃珊珊自稱「改變成真見證者」　深信柯文哲是正確選擇

▲柯文哲與黃珊珊。（資料圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲挑戰2024總統大選態度明確，並且於6日成功延攬前台北市副市長黃珊珊加入民眾黨；黃珊珊稍早於臉書證實，自己已正式加入台灣民眾黨，與希望台灣能夠擺脫統獨意識形態對立、擺脫藍綠在地方與黑金共治的好朋友們，共同承擔改變政治文化的重責大任。

據了解，黃珊珊於5日晚間透過網路線上申請，遞送加入民眾黨的資料，由於時間太晚，因此6日上午才獲民眾黨通過，黃珊珊稍早確定成為民眾黨一員，也象徵柯文哲再從親民黨主席宋楚瑜手中挖角成功；而黃珊珊原有的親民黨籍該如何處理，以及與宋楚瑜之間的互動，待黃珊珊對外說明。

黃珊珊6日於臉書證實，自己從政24年，服務公眾已經是生活習慣，對於台灣這塊土地與人民仍有十足的熱情與一份深深的責任感，「去年選舉過後，我最不捨的，就是支持我的選民與年輕朋友。」

黃珊珊提及，選民對她的信任和支持、期盼掙脫政黨對立與意識型態的綑綁，因此賦予了34萬票的期待，「這份期待好重好重，讓我沒辦法揮揮衣袖遠離政治，用盡全力，我也想為這群支持我的人們，打造一個符合民眾期待的正常國家。」而她深信柯文哲與台灣民眾黨，正是彰顯正直誠信的正確選擇。

黃珊珊指出，自己在台北市議會見證柯文哲執政5年，到市政府擔任副市長近3年，與柯文哲朝夕相處，也和民眾黨的朋友並肩作戰，「我充分體認到要改變台灣政治，就必須凝聚這股力量，唯有壯大這股力量，我們才更有能量，去對抗黑金貪腐，去對抗金權政治。」

黃珊珊說，柯文哲並不完美，但在政治文化上所帶來的改變是顯而易見的，無論是堅守財政紀律、追求公平正義，開放政府、公開透明、以人為本、務實治理，最重要的，就是正直誠信，自己在這8年來不只是「改變成真」的見證者，也是身體力行的執行者，柯市府留下的制度與團隊文化，確實為台北的未來帶來正面的發展。

黃珊珊認為，自己去年參選台北市長，雖然結果不如預期，但堅信改變政治文化的社會運動已經開花結果，全台灣已經有相當比例的中間選民從藍綠對立中覺醒，唾棄棄保的遊戲規則，選擇更正確的價值。台灣因為有我們的存在，政治環境會更健康、更乾淨、更透明。

最後，黃珊珊強調，「如果台北已經產生改變，我們一樣也可以改變台灣。」一個人走得快，一群人走得遠，今天起自己正式加入大家的行列，「讓我們一起勇敢航向未知的未來，一起努力往目標前進！」