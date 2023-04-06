全國首例！「詐騙基地台」強波壓過業者　發釣魚簡訊狂詐300萬

記者邱中岳／台北報導

刑事局從2022年9月至11月，接獲30起假冒電信公司、銀行釣魚簡訊詐騙案，民眾共計被騙走3百萬元，警方立刻組成專案小組調查，2022年11月中旬將人逮捕到案，警方指出，這是全國第一起發現利用基地台覆蓋行動電話訊號，傳送釣魚簡訊的詐騙案件。

▲假基地台發射電波，設局釣魚簡訊詐騙被害人3百萬元。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方調查，30歲的郭姓男子，在台北捷運中山站附近，駕駛自小客車四處發送釣魚簡訊，郭男利用基地台設備、天線等裝設在租賃自小客車，前往中山區、信義區等人潮眾多地點，發射較強電波誘使信號範圍內行動電話向假基地台註冊。

行動電話向假基地台註冊成功，被假基地台覆蓋，郭嫌就可以發送釣魚簡訊給被害人，讓被害人行動電話被侵入後，就可以發送釣魚簡訊給被害人。

警方指出，在2022年11月中旬，循線掌握郭姓男子身份，並且將人逮捕並扣得假基地台設備以及天線，訊後依照詐欺罪嫌將人逮捕，也將持續追查因釣魚簡訊受害的3百萬元去向。

刑事局表示，近期打詐國家隊推動各項措施，使得歹徒企圖改用非法電信設備等方式發送詐騙簡訊，刑事警察局將持續結合電信業者等第三方警政力量，建構打擊犯罪合作團隊，有效遏止科技犯罪、保護民眾財產安全。

刑事警察局再次呼籲，簡訊冒名政府機關、知名企業或銀行等帶有不明連結之簡訊內容切勿點擊，亦應留意信用卡號碼、銀行帳號或簡訊驗證碼等不可提供給他人使用，避免遭到犯罪集團濫用，如發現疑為詐騙手法，請立即向警政署165反詐騙諮詢專線舉報。