央視稱「海巡06」見到台灣陸地　他曝光航線圖：一整天沒離開福建

▲央視曝光「台海聯合巡航」畫面 稱保障「小三通客船」航行安全。（圖／翻攝微博）

記者杜冠霖／台北報導

中國5日宣布啟動「台灣海峽中北部聯合巡航巡查專項行動」，被認為是針對總統蔡英文與美國眾議院議長麥卡錫會面的反擊。《央視》還在微博上傳了一段14秒的影片，出動了大型巡航救助船「海巡06」，宣稱「海巡拍到台灣陸地」，然而，航線圖曝光後，「海巡06」僅在平潭島沿岸繞行，民進黨立委王定宇6日也表示，該艘船一整天都在平潭周邊三海浬處移動。

《央視》5日還在微博上傳了一段14秒的影片，可以看見大陸此次出動了大型巡航救助船「海巡06」，引起爭議，而「海巡06」去年7月正式列編福建海事局，該船總長128公尺，型寬16公尺，型深7.9公尺，滿載排水量6600噸，最高航速23節，續航力1萬海里，在沒有外界補給的情況下能在海上巡航執法60天。

對於海巡06舉動，藍營外交官介文汲憂心，「這種巡航船是有極強的主權象徵，「所以我覺得這種主權行為，中國大陸正在一步一步落實對台灣主權的實踐，這是一種主權的實踐。」

然而，軍事迷溫約瑟5日在推特上曝光航線圖，他表示，透過船舶監控網站查詢發現，「海巡06」與編隊中的「海巡810」，在駛離福建海事局平潭海事監管基地後，只在平潭島沿岸繞行，很快就返航。

▼海巡06航線圖。（圖／翻攝溫約瑟推特）

對於中方宣稱海巡拍到台灣陸地，王定宇回應，經過鑑識確認是偽造。事實上那艘船今天一整天也沒有離開過平潭周邊，那個畫面其實是平潭周邊的景象。這個造假透過《玉淵潭天》（中國中央廣播電視總台下的社群帳號）並在昨日清晨貼出。

王定宇直言，然後台灣部分媒體率先分享這個來自中國的假新聞，不知是有意或不小心，幫忙中共搞認知作戰，還寫報社評論，「但今天全天，中共海巡06都在平潭周邊三海浬處移動，台灣國防部全程監偵掌握中！」

