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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陸5部門痛批「蔡麥會」　陸委會：中共無權置喙

▲▼美國眾議院議長麥卡錫5日選在加州雷根圖書館會晤我國總統蔡英文。（圖／路透）

▲總統蔡英文與美國眾議院議長麥卡錫5日在加州雷根圖書館會面。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／台北報導

中國大陸外交部、國防部等5部門6日先後發出聲明，痛批總統蔡英文與美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）會面是「倚美謀獨」的挑釁行徑。對此，陸委會回應，中華民國是主權國家，蔡總統代表我們國家及台灣人民，訪問邦交國並過境美國，與友好國家和各界人士交流互動、開拓我國際空間，獲得國人及國際社會普遍肯定尊重，中共對此無權置喙。

▼陸委會副主委、發言人詹志宏。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲▼陸委會副主委、發言人詹志宏。（圖／記者蔡紹堅攝）

陸委會發言人詹志宏在例行記者會上引述了總統蔡英文的發言內容指出，自由必須仰賴每個世代奮力捍衛，台美維持友誼，對自由世界至關重要，也是維持和平、區域穩定的關鍵，「台灣一向致力成為世界各國可靠的夥伴、區域內穩定的基石，以及良善的力量。在台灣努力捍衛現有生活方式及面對挑戰的同時，感謝美方及友邦各界的堅定支持，讓台灣人民不孤單。」

詹志宏強調，近日北京當局對蔡總統出訪及過境，一再無理批判，還花錢動員其僑民陳抗、干擾，並公布在台海進行聯合巡航巡查等作為，刻意升高區域不安情勢，我方表示強烈抗議與不滿。

詹志宏還說，對於中共近期的施壓脅迫態樣層出不窮，政府不會改變台灣走向國際、捍衛主權尊嚴的決心，堅定維護台海和平穩定，也將持續密切掌握應對，絕不妥協退縮，以維護我方權益。

▲▼美國眾議院議長麥卡錫5日選在加州雷根圖書館會晤我國總統蔡英文。（圖／路透）

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