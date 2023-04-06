中台辦批蔡麥會釀「兵凶戰危」　民進黨：危害區域和平的是中共

▲美國眾議院議長麥卡錫5日選在加州雷根圖書館會晤我國總統蔡英文。（圖／路透）

記者呂晏慈／台北報導

針對中共中央台辦對蔡麥會發表聲明稱「世界上只有一個中國，台灣是中國一部分」、「解決台灣問題是中國人自己的事，是中國的內政，不容任何外來干涉」，民進黨發言人卓冠廷6日表示，蔡總統過境美國，中共無權橫加批評，也沒有任何正當性對台灣頤指氣使，因為危害區域和平的始終是中國共產黨。

卓冠廷痛批，中共當局在蔡英文總統與美國眾議院議長麥卡錫歷史性會晤之際，以恫嚇口吻表示將對台灣採取堅決措施懲戒，指美將台灣推向「兵凶戰危」的險境，「這不是恐嚇，什麼才是恐嚇？」

他說，人在中國的中華民國前總統馬英九，不僅毫無表示，連日不敢表態捍衛中華民國的國家尊嚴與民主自由價值，國民黨對此也毫無表示。相形之下，民進黨跟國民黨，誰挺直腰桿捍衛中華民國台灣的主權及自由？已經非常清楚。

卓冠廷指出，蔡英文總統在任內努力開拓中華民國的外交空間並致力提升台美關係，並且以最堅實的國力，讓世界看到台灣的重要。此次蔡總統過境美國，也符合以往的安排，沒有任何挑釁。

他批評，中共當局對此行的各種恫嚇言論與行為都非常不洽當，也沒有任何的正當性，麥卡錫議長也說得非常清楚，所有國家的互訪都有助於溝通跟彼此理解，中國共產黨應該以更開放，更正面的態度看待國際對於追求和平的訊息，一昧的文攻武嚇，無法獲得國際的尊重。

卓冠廷強調，中華人民共和國外交部長秦剛拿著紅色的「中華人民共和國憲法」向全世界宣稱「台灣是中華人民共和國的神聖領土的一部分」，才是中共對於一個中國原則的詮釋，但如今中共繼續對蔡英文總統過境美國指手劃腳，事實證明，一廂情願地認為中共對馬英九此行的某些「禮遇」，可以為台灣帶來和平，或是為中華民國開拓更多外交空間與主權地位，其實是一種幻想。

卓冠廷說，蔡英文總統出訪邦交國，並在美國過境，獲得國際媒體高度關注，全世界正在關心台海和平之際，中共持續恫嚇台灣的行為，只會強化國際上對其威權本質的擔憂，也會讓台灣人民更團結。