南極竟有3座金字塔！　證據顯示可能和「史前文明」有關

▲來自歐美的探險團隊聲稱在南極洲找到至少3座古金字塔。（圖／翻攝自推特）

圖、文／CTWANT

環境相當惡劣的南極，98%的地方都被冰雪覆蓋，年平均氣溫只有零下攝氏25度，有氣象記錄以來的最低溫達到過零下攝氏89.2度，平均風速也超過了每秒17.8米，風力最大的時候可以達到每秒100米，可說是地球上最不適合人類居住的地方。不過一組來自歐美的探險團隊聲稱，在南極洲發現至少3座古金字塔，形成冰封大地突起三角錐的景象。

▲「南極金字塔」是古代人蓋的？（圖／翻攝自推特）

探險團隊表示，他們在南極內陸約10英里的地方發現兩座金字塔，而第三座金字塔則非常接近海岸線，礙於環境惡劣，他們還無法確定這些金字塔究竟是人造或是天然形成。

南極洲是地球上最為寒冷、乾燥、多風的大洲，氣候異常寒冷，終年覆蓋冰雪，為寒帶冰原氣候且沒有永久定居人口，僅有一些研究團隊和捕鯨人員，因此有「白色荒漠」之稱。在這樣一個沒有人煙的「白色荒漠」上竟然發現了金字塔，這真叫人感到震驚，因為按照現代理論根本沒法解釋的通。

在古代時期，建造出雄偉的建築是人類文明的特徵，而在世界各地都不約同的出現金字塔建築，這顯示了人類對於這種金字塔造型的崇拜，但考慮到南極的氣候冰天雪地，根本不可能住人，這個「古文明說」似乎說不通。

按照瑪雅年曆、古希臘學者柏拉圖和古希臘詩人梭倫的記載，約在1萬2千至1萬3千年前，地球上有個具有高度文明的國家亞特蘭提斯存在。據傳說，亞特蘭提斯除了擁有高度文明的國度，還出產無數黃金和白銀，有著華麗的宮殿和神廟、祭祀用的巨大神壇，宮殿內牆壁也鑲滿黃金，金碧輝煌，但這個文明卻於一夜間沉沒於大海中。

由於南極洲所發現的金字塔估計年代是1萬2千至1萬3千年前，和亞特蘭提斯的年代相若，有科學家大膽推測，南極金字塔可能是亞特蘭提斯人當時在南極留下的建築物。

南極金字塔的發現引起科學界熱議，過去有專家曾發現，埃及的古雕像上有水力侵蝕的跡象，這也顯示如今是「沙漠氣候」的埃及，過去可能是「熱帶雨林氣候」，照這樣推斷，若氣候轉變速度這麽迅速，那麽數千年、數萬年前的南極，氣候是否也曾遭遇過巨大的轉變？若南極過去真有過人類古代先進文明，那其他的建築會不會就被埋藏在冰雪下面，直到溫室效應導致冰層溶解才逐漸浮出檯面?

▲南極洲找到至少3座古金字塔和亞特蘭提斯的年代相若。（圖／翻攝自推特）

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