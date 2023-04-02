台北男騎士違規遭開單　被罰「反賺8萬」當場狂謝警察

▲陳姓男騎士違規被開單，事後不僅很慶幸，還頻頻向警員道謝。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪、柯沛辰／台北報導

台北市一名陳姓男子近日騎機車上人行道，當場遭警員攔查開單。不過，陳男事後不僅沒有不滿，反而慶幸自己「賺」回了近8萬元，頻頻向警員道謝。

大安分局和平東路派出所員警陳虹羽近日巡邏時，發現陳姓騎士行駛在人行道上，因此上前攔查，要求出示證件。陳男摸摸鼻子，打開機車坐墊要拿證件，但因車廂內有大量現金，引起警員注意。

當時警員詢問金錢用途，陳男起初支支吾吾，聲稱是要借錢給一名叫做「龍哥」的男子，後來禁不起一再追問，才坦承是在交友網站上認識正妹，但對方要求見面前要先買8萬元遊戲儲值點數作為保證金。

▲陳男打開車廂時，因裝有大量現金，引起眼尖員警注意。（圖／記者張君豪翻攝）

警員一聽就知道是詐騙老梗，告知他這是常見的網路援交詐騙，當場點破騙局，這才讓陳男恍然大悟，打消購買遊戲點數的念頭，及時保住血汗錢，並頻頻向警方道謝。

大安分局呼籲，「假投資」「假交友」詐騙案件層出不窮，網路、手機APP、Line通訊軟體等交友訊息，多有詐騙陷阱，若於對話內容中出現要求匯款投資、購買遊戲點數等，均可能是詐騙集團伎倆，有疑問可撥打165反詐騙專線或110報案電話諮詢。

▼陳男誤信詐騙集團話術，跑去ATM提取8萬元，準備買點數。（圖／記者張君豪翻攝）

▼大安分局和平東路派出所員警陳虹羽機警阻止騎士受騙。（圖／記者張君豪翻攝）