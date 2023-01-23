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想默默退出LINE群組！過來人曝「最中肯1招」：免尷尬　

▲▼退出LINE群組。（圖／記者劉維榛攝）

▲原PO想悄悄退出LINE群組，但又怕留下紀錄。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

台人從工作到家庭都離不開LINE！一名網友困惑求助，LINE加太多群組，某些已荒廢或是用不上，因此求問「怎麼不著痕跡退群組呢？」過去有人實測改名為「unknown」，等退出再改回原名，但這招其實根本沒用，因為群組會同步更新變動後的名字，因此建議直接退最實際，「你開頭後，就會有人陸續退了！」

一名網友在PTT表示，時常會因為課業或工作需求，被迫加入群組討論細節，但完成任務後或是畢業了，群組根本再也用不上，「留下來很奇怪，退出也不太好意思！」

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對此，原PO也好奇直呼，就怕退出會顯示紀錄，進而遭到同學、同事們非議，「怎麼不著痕跡退群組呢？」

文章曝光後，網友回應1招，「名字改成『不明』，退出後再改回來」、「頭貼換全白，名稱用user01」、「改名unknown」。但過去有苦主實測，根本是白忙一場，雖然退出當下是顯示「unknown已退出群組」，但你改回原名字後，群組也會同步更新，變成「XXX已退出群組」。

對此，其他網友笑虧，其實直接退出根本沒差，「你沒那麼重要，退了其實真的還好」、「沒人在意邊緣人，直接退」、「不用擔心，你開頭後，就會有人陸續退了」、「直接退，反正你也看不到大家的反應」、「挑一個夜深人靜的時候，默默退掉就好」、「長官還在傷腦筋怎叫你離開，直接退免尷尬」。

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