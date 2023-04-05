「清明水」塗眼皮能見鬼？命理師傻眼解答　1祕法能開運

▲今日為清明節也是24節氣中的清明。（圖／記者林悅翻攝）



實習記者林郁婷／綜合報導

今日上午9時7分交節氣，來到24節氣中的「清明」，在這天取的水統稱為「清明水」，具有藥用價值。民間傳說清明水浸泡柳葉後，塗抹在眼皮上就能看見鬼，對此，命理專家柯柏成強調不是真的，「這是曲解了清明水的用途」，還可能有感染顧慮，民眾不要輕易嘗試。

柯柏成日前在臉書「柯柏成/命理」發文表示，清明水傳說是清明當天取的露水，浸泡柳葉後塗抹眼皮，就能見鬼，「這是曲解了清明水的用途」，建議民眾還是遵守孔子所說的「敬鬼神而遠之」。

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▲清明水可用來磨墨畫符。（圖／記者吳奕靖攝）

他接著解釋，「其實要取的是清明當天交節氣時，墳頭墓碑上的露水」，再經過特定的持咒才有功效，「隨便取露水就沾在眼皮上，恐怕還有感染的顧慮」，古代時清明露水可用來磨墨和畫符，取的是清明節氣「天清地明」的特性，在《本草綱目》、《古今醫統大全》中都有記載。

柯柏成指出，清明水又被讚為「神水」，可以儲存起來做藥用，不容易壞，這種就不一定要取露水，「只要當天湧出的水都是清明水」，因為是拿來製藥，主要以清澈的山泉為佳，「現代取清明水就更容易，只要在交節氣時間後，飲水機裡流出來的清水就可以使用。」

若想要藉由清明水開運，柯柏成提醒，只要準備一壺清明水，持大悲咒誦7遍，就能製成大悲咒水，灑淨後有助於久病不癒的病人，不會唸咒的人可用持誦佛號或喝持咒清明水代替，「都對自己穩定心神增進福慧有所助益。」