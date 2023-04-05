天九牌職業賭場藏民宅　特警荷槍實彈衝入賭客抱頭蹲地

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市平鎮警分局日前接獲檢舉，平鎮區平東路一處透天民宅為地下賭場，警方向桃園地院聲請搜索票，昨（4）日凌晨在桃園保大霹靂小組特警荷槍實彈攻堅下，一舉查獲暗藏在透天厝民宅天九牌職業賭場，當場查獲吳姓負責人與33名賭客，現場起出56萬餘元賭資籌碼等證物，全案依賭博罪嫌、違反社會秩序維護法送辦裁罰。

▲桃園市保大特警昨天凌晨衝入平鎮區平東路上一處藏身民宅的天九牌職業賭場，現場賭客嚇得抱頭蹲地。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲警方昨天凌晨持搜索票衝入平鎮區平東路透天民宅天九牌職業賭場，員警逐一清查現場賭客身分。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市警局指出，日前根據檢舉，平鎮區平東路某透天民宅暗自經營賭場情事，經派員布線蒐證屬實，經報警桃園地檢署檢察官指揮，昨天凌晨持桃園地院核發之搜索票，會同轄區平鎮警分局、保安大隊霹靂小組等優勢警力，一舉查獲天九牌職業賭場，現場為42歲吳姓負責人主持，58歲周姓荷官與33名賭客，荷槍實彈特警攻堅衝入現場，大批賭客嚇得抱頭蹲地。



平鎮警方指出，該透天民宅為掩人耳目與防止警方查緝，賭客欲進入需透過熟人介紹與轉乘賭場提供之接駁車才得進入，警方經過長期佈線蒐政，順利取得該賭場違法事證。警方攻堅現場，當場查獲2名工作人員及33名賭客在內聚賭，現場扣得賭資1萬2100元、面額500元籌碼共計56萬7000元、天九牌等證物，警方訊後依賭博罪嫌將吳姓負責人與周姓荷官送辦，其餘33名賭客則依違反社會秩序維護法進行裁罰。

▲員警查扣現場賭資、天九牌賭具等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市警局強調，內政部警政署根據「清源2.0專案」詳列七大執行目標，包含毒品工廠、賭場、製（改）裝槍械工廠、詐欺機房、網路賭博機房、汽機車解體工廠及私行拘禁場所等，要求轄區警方盤點「高風險場所」，譬如工地、鐵皮屋、複雜社區與旅宿業，並結合「社區警政再出發」，勢必將潛藏犯罪逐出社區，以維轄區治安。