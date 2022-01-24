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社會 社會焦點 保障人權

蘇澳民宅晚上好熱鬧　警前後包抄逮賭頭賭客15人

▲▼蘇澳警方查獲藏於蘇澳鎮朝陽地區一民宅內的天九牌職業賭場。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲蘇澳警方查獲藏於蘇澳鎮朝陽地區一民宅內的天九牌職業賭場。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

天九牌職業賭場藏宜蘭一民宅，常有大批賭客進出，賭場為逃避警方查緝，均會派 人在現場外進行把風，蘇澳警方22日晚間摸黑前後包抄攻堅，逮獲賭場主持人邱男、呂男及賭客共15人及賭資（含抽頭金）1萬5千多元，警方將賭場主持人依賭博罪移送宜蘭地方檢察署偵辦，賭客依違反社會秩序維護法裁處。

▲▼蘇澳警方查獲藏於蘇澳鎮朝陽地區一民宅內的天九牌職業賭場。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

蘇澳分局日前接獲情資，於蘇澳鎮朝陽地區一民宅有大批民眾聚賭，賭場以天九牌為賭具之職業賭場，為了逃避警方查緝，均會派人在現場外進行把風，蘇澳分局掌握賭場位置及相關情資後，於22 日晚間21時許，於賭場民宅前、後門部署警力攻堅，全面包抄以防止賭客竄逃，順利逮獲賭場主持人邱男、呂男及賭客共15人，並查扣賭具天九牌1副、骰子3顆及賭資（含抽頭金）共1萬5千7百元。

警方將賭場主持人依賭博罪移送宜蘭地方檢察署偵辦，賭客依違反 社會秩序維護法裁處。蘇澳分局表示，法律無假期，警方打擊犯罪零容忍，將持續強力掃蕩賭博等不法行為，以淨化春節期間治安並杜絕賭博歪風，並提醒，若遇有任何不法或可疑人事，隨時撥打「110」報案。

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