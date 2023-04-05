妹子幫補血六福村　內行反搖頭！曝台灣「這1動物園」比較好

▲六福村因狒狒事件形象受創。（圖／攝影中心攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

六福村因狒狒事件形象受創，有些人喊話要抵制不去，不過，就有女網友幫補血，覺得六福村的散養環境很棒，而且員工似乎讓動物們過得很舒適，「請不要為了高層的錯誤，讓六福村的動物失去現有的生活圈，只能去狹窄的動物園擠。」話題則釣出內行人，指出以台灣來說，是台北市立動物園改得比較好。

這位女網友在Dcard發文「幫六福村補個血，雖然我覺得應該不需要？」文中直呼，她覺得發生這件事，該檢討的是「上位者」，而非倒楣的員工及動物。並說她很喜歡動物，尤其是貓科類的，所以去過台灣規模較大的動物園後，以印象比較一番，認為六福村的最好。

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原PO表示，以市立動物園來說，有的場地大、環境整潔還可以，也有動物園雖翻新過，但水池很髒、地小，重點都是圈養，感覺動物難免會有刻板行為，像是鬣狗、老虎一直來回踱步，看得她很難受，而開放空間飼養的鳥類應該也剪羽過，「畢竟開放空間還不飛走，其實就很明顯了。」

至於集團經營的部分，她提及南台灣某間野生動物園，雖然採取放養的鳥類應該都剪羽過，且能近距離接觸餵食，但餵食的東西是園內提供且限量，「這點我就覺得很棒，至少他們沒有為了賺錢大量販售，不管動物吃多少、會不會造成負擔。」

▲六福村。（圖／記者黃彥傑攝）

六福村雖是10幾年前去的，但當時很多動物就基本採取散養，「每隻大貓看起來都懶洋洋的、很愜意，2年前的2月，朋友拍的照片還是一樣的狀態」，雖然散養的環境難講求絕對乾淨，「但是能感覺到員工真的讓動物們過得很舒適，當時還小記憶也很久遠了，所以不太確定有沒有刻板行為，但光是能做到不小範圍圈養，我就覺得很棒了。」

不過，留言處就有內行人秒搖頭，點出私人動物園還是有要改善的地方，有些是圈養方式導致動物狀況不好，也有因為空間設計不佳、結果動物摔死，「動物福利有些東西是基本要求，不能用比較後覺得誰比較好就算了。」

▲內行人認為台北市立動物園因受各方監督，所以改得比較好。（圖／台北市教育局提供）

至於有人好奇「想請問台灣哪間動物園相對對動物比較友善嗎？」內行網友的回答則是台北市立動物園，「當然北動的灰狼、山獅、大山貓的空間也很小，但是因為常年滾動式調整，也受到各方的監督，所以北動是改得比較好的。」若是海生館的話，他只推屏東海生館，其他幾個都不太好。