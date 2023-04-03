直擊！六福村3千車位快停滿了　遊客「1關鍵」力挺：不會抵制

記者黃彥傑、劉人豪／新竹報導

六福村透過結紮傷口比對，坦承死亡的東非狒狒為園區逃脫的個體，因園方說法前後不一，讓網友不滿喊話要抵制不去表達不滿。而今(3日)是清明連假第3天，《ETtoday新聞雲》直擊六福村現場，發現園區內人潮眾多，停車場也幾乎停滿車輛，3000個車位約有8、9成停滿，遊客說主要是來玩遊樂設施，沒看到動物的話也沒關係，抵制來六福村是「不用啦」，「之後也是會來。」

▲連假第三天，六福村停車場爆滿。（圖／記者黃彥傑攝）

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▲民眾排隊買票進六福村。（圖／記者黃彥傑攝）

《ETtoday新聞雲》今天前往六福村直擊入園情況，跟連假首日中午時僅有約700人的下雨天比，今天好天氣讓人潮暴增數倍，不少民眾攜家帶眷到此遊玩，停車場也停滿車輛，遊覽車也是載滿遊客。

▲李小姐說之後還是會來玩。（圖／記者黃彥傑攝）

一起來的27歲徐先生跟24歲李小姐指出，園區沒有開放兇猛動物區、猴園，沒看到動物沒關係影響不大，下次再來看就好，因為主要是來玩遊樂設施，李小姐說，六福村會有那麼多狒狒也是接收過來的，也是很有愛心，不然這些動物也不知道怎麼辦，「抵制來六福村是不用啦，他們也是有去接受一些被棄養的動物，也算是有盡到社會責任，之後也是會來。」

▲16歲許弟弟跟家人一起來玩，說狒狒事件對他沒影響。（圖／記者黃彥傑攝）

16歲許弟弟跟家人一起來玩，說狒狒事件對他沒影響，今天會到六福村玩，就是家族一般的出遊逛街，沒有特別要看什麼動物。

▲六福村停車場狀況。（圖GoogleMap／記者劉人豪製圖）

六福村總共約有3000個停車位，《ETtoday新聞雲》實際繞場查看，約停滿了9成，遊覽車也有11輛左右，靠近園區入口的停車位全停滿，僅有離入口較遠的地方，還有零星的停車位可停。

▲六福村部分園區沒開放。（圖／記者黃彥傑攝）

六福村公關向《ETtoday新聞雲》說明，清明連假這3天，中午時統計的入園人次分別是700人、5000人、5135人，由於一天僅會在中午時進行統計，所以一天的總人數會比該數字還高，過往的最高入園人次則沒有保存下來，所以不清楚歷來的最高人數為多少。