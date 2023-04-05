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在家穿T恤+內褲！哥哥女友一看臉僵「不得體」：是要色誘家人？

▲▼內褲。（示意圖／記者李佳蓉攝）

▲原PO在家穿T恤+內褲，被哥哥女友指責不得體。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者施怡妏／綜合報導

一名女網友表示，哥哥常常帶女友回家住，卻不事前通知，每次打開家門看到陌生人讓她很困擾，有次假日她穿著T恤+內褲在家吃午餐，哥哥女友突然從房間走出，看到她的穿著後問「在家都穿這樣嗎？」要求她在家穿著要得體，甚至還說「是要色誘自己哥哥還是爸爸啊」，讓她超傻眼。

女網友在Dcard上發文，爸媽清明連假期間出去玩，有天她起床後，穿著T恤+內褲在家吃午餐，哥哥女友突然從房間走出來，看到原PO後臉僵掉問「平常在家都穿這樣嗎？」原PO也覺得讓外人看到自己穿內褲的樣子不合適，便捧著碗回房間吃了，順便打電話罵哥哥，「為什麼又一聲不吭帶女友回來」。

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後來哥哥與女友大吵一架，因為哥哥女友要求原PO在家要穿得體一點。原PO傻爆眼，「大姐，這是我家欸，甚至是我以為當時只有我一個人在家的我家欸」。哥哥也認為是女友不對，怎料女方居然回「在家這樣穿，是要色誘自己哥哥還是爸爸啊」，哥哥聽到也爆氣問女友到底在說什麼，於是兩人大吵後分手了。

貼文一出，網友大讚哥哥的態度，「常去睡男友家的人，可以講出這種言論，她自認是純潔傻白甜嗎」、「真的管太寬」、「他女友腦迴路奇葩，幸好你哥很正常，有爆氣回她」、「妳哥居然不是戀愛腦，給妳哥一個讚」、「還沒結婚就一直睡男方家才不得體吧」、「還沒結婚就只是侵門踏戶的外人」、「作為客人哪來的立場檢討別人家女兒」。

▼哥哥女友質疑原PO要色誘家人。（圖／記者劉維榛攝）

▲▼壞壞,愛撫,啪啪,性愛。（圖／記者劉維榛攝）

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