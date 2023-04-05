化喪女之痛為大愛　林家頤製作有故事的蛋糕獲選全國優秀青年

▲化喪女之痛為大愛的甜點師林家頤，獲全國和南投縣優秀青年表揚。（圖／翻攝「SMOK製甜所」臉書粉專）

記者高堂堯／南投報導

草屯鎮甜點師林家頤11年前因為么女Mina生病化療，開始自學研發天然、無添加物的乳酪蛋糕，後來愛女仍不幸去世，但她持續將母愛與思念化為「有故事的蛋糕」，致力推動草屯特色產品，更利用盈餘捐贈公益團體，希望能為需要的人帶來正向力量，今年連續第2年獲選南投縣優秀青年，更代表南投參加全國優秀青年表揚大會。

由救國團主辦的112年全國優秀青年表揚大會，於3月29日青年節當天登場，共有148位青年獎章、社會及大專優秀青年獲選，林家頤為社會優秀青年部分的南投縣代表；南投縣各界慶祝優秀青年表揚大會則於隔天31日晚於南開科技大學國際演講廳舉行，40位社會優秀青年、46位學校優秀青年接受表揚。

▲化喪女之痛為大愛的甜點師林家頤，獲全國和南投縣優秀青年表揚。（圖／南投縣政府提供）

林家頤（Sammi）原與夫婿Kenny育有一對兒女Oliver和Mina，感情融洽，後開設甜點蛋糕店，即結合一家四口英文名字的第一個字母「S.M.O.K」做為店名，但Mina在2012年不幸確診罕病神經母細胞瘤，全家陪伴積極抗癌4年，儘管愛女仍提早當了小天使，但夫妻倆將想念化為大愛，除堅持製作天然無添加的產品，讓消費者吃得健康、安全，還曾為兒癌基金會舉辦義賣活動，並長期捐贈自創品牌的5%營收給公益團體，讓女兒活在世人心中。

▲林家頤代表南投縣接受全國優秀青年表揚。（圖／翻攝「SMOK製甜所」臉書粉專）

林家頤日前於臉書上表示，從沒想過「有故事的蛋糕」可以療癒全國那麼多的人，也從來不敢想像他們「用生命影響生命」、不斷分享大愛，能讓夫妻倆分別獲得2022、2023年南投優秀青年的高度榮譽，並單獨代表南投所有優秀青年受邀北上參與全國優秀青年表揚大會，「這是至高無上的榮耀與喜悅，也是對我們一家人的肯定、鼓勵！」

縣府表示，救國團每年於2月廣邀各機關團體及學校推薦優秀青年人選進行遴選，並於3月辦理表揚大會予以公開嘉勉，同時廣邀各鄉鎮市義工伙伴偕同本屆社會及學校優秀青年，連線舉辦「青年啟航·環境永續」環境再造活動，期盼青年們除專精於本職及課業，也能實際行動參與社會服務，從小小的美化市容開始做起，擴大影響力、落實環保意識，將來也能以身作則、服務社會，成為楷模。