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獨／等不到3歲生日！罕病兒謙謙走了 　網友淚送「至少來過這世界」

▲罕病兒謙謙的抗病過程。（圖／翻攝自Facebook／罕病兒謙謙的成長過程）

▲罕病兒謙謙的抗病過程，讓許多網友心疼。（圖／翻攝自Facebook／罕病兒謙謙的成長過程）

記者楊惠琪／台北報導

「他一出生，就注定不平凡」，住在桃園的罕病兒謙謙，一出生身體就有多重障礙，雙腳畸形、脊椎嚴重側彎、吞嚥與呼吸困難等，只能戴呼吸器，長期臥床，謙謙父母帶著兒子四處投醫找病因，並設立臉書粉專記錄謙謙的抗病過程，成長路上有許多網友陪伴打氣，但等不到3歲生日，謙謙日前因器官衰竭病逝，家人和網友不捨：「至少你來過這個世界」。

謙謙媽媽接受《ETtoday新聞雲》採訪指出，懷謙謙時產檢一切正常，2020年4月一出生，看到他雙腳明顯畸形，差點暈了過去，後來陸續發現脊椎側彎、呼吸與吞嚥困難、聽力異常、髖關節脫臼，癲癇等多重障礙，只好取消月子中心計畫，趕快把謙謙送往大醫院檢查，也展開謙謙的抗病之路。

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謙謙媽媽說，謙謙剛出生，全家就陷入措手不及、又驚嚇連連的生活，身體狀況越來越多，剛開始自己全職照顧，天天提心吊膽，夜裡要留意血氧機器、定時餵藥，幾乎未曾一夜好眠，就怕照顧不好害謙謙病情加重；謙謙快滿周歲時，送到專業照護機構，也是三天兩頭就接到電話，因為呼吸急促、白血球過高或身體發炎指數過高等，頻繁進出醫院，加上疫情阻擾，治療照顧之路，走得艱辛。

▲罕病兒謙謙的抗病過程。（圖／翻攝自Facebook／罕病兒謙謙的成長過程）

▲罕病兒謙謙剛出生就嚴重脊椎側彎。（圖／翻攝自Facebook／罕病兒謙謙的成長過程）

謙謙媽媽還說，為了找出病因，從呼吸科、骨科、遺傳科、胸腔內科、神經內科，到復健科、小兒外科、耳鼻喉科等，幾乎所有科別都看過一輪，還是沒有結果，「不論健康與否，當母親都要一肩扛起」，決定用心照顧與陪伴，只求謙謙能少受點苦就好。

兩年多前，謙謙媽媽成立臉書粉專「罕病兒謙謙的成長過程」，記載謙謙的病況發展，小小身軀如何對抗病痛，以及逐步成長的點點滴滴，逾千名網友一路相伴，為謙謙加油打氣，一直是謙謙媽媽背後最溫柔的力量。

▲罕病兒謙謙的抗病過程。（圖／翻攝自Facebook／罕病兒謙謙的成長過程）

▲罕病兒謙謙在病床上度過2歲生日。（圖／翻攝自Facebook／罕病兒謙謙的成長過程）

今年2月，謙謙因全身器官衰竭、嚴重脊椎側彎壓迫心肺功能病逝，讓許多網友揪心不已，紛紛在臉書留言送行。有網友說：「好孩子，好好走，養好身體再來找媽媽」、「謙謙很努力的完成他的功課了，媽媽辛苦了！」、「謝謝謙謙，讓我看到最珍貴的愛和生命力」。

謙謙媽媽說，謙謙從一出生就注定不平凡，他讓我知道，健康多麼可貴、快樂其實隨處可得，以前常因為一些小事不開心、對現狀不滿，現在更能體會知足常樂，內心也變得更強壯了，更感謝臉書粉專這個園地，陪伴謙謙走完人生最後一程，「至少很多人知道，謙謙來過這個世界」。

▲罕病兒謙謙的抗病過程。（圖／翻攝自Facebook／罕病兒謙謙的成長過程）

▲罕病兒謙謙的抗病過程，暖哭許多網友。（圖／翻攝自Facebook／罕病兒謙謙的成長過程）

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