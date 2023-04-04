開工日變天！連2天「半個台灣有雨」　雪崩式暴跌10度時間曝

▲周四、五降雨機率提高。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

明日鋒面逐漸接近，北部、東半部、各地山區降雨機率略微提高，周四開工日受鋒面通過影響，各地都轉為有雨或陰天的天氣型態，且北台灣受東北季風增強影響，白天溫度下降10度左右，周日天氣才會趨穩回暖。

氣象局預報員葉致均表示，明日鋒面逐漸接近，天氣稍微不穩定，北部、東半部、山區降雨機率提高，其他地區雲量增多。明日白天溫度較今日更高，西半部30到32度、東半部26到27度。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象局）

周四開工日受鋒面通過影響，北部、東北部有短暫陣雨，中部、花東、南部山區有局部短暫陣雨，南部平地雲量增多轉陰天，周五北部、東半部、中南部山區有短暫陣雨，中南部平地也有零星短暫陣雨。

周五鋒面通過以後東北季風增強，北台灣明顯轉涼，白天高溫只有19到22度，早晚低溫16到17度，其他地區低溫18到20度，中南部白天高溫仍有25度以上，南部近山區則有30度以上。

周六水氣減少，剩下東半部、西半部山區有局部短暫雨，周日水氣更少，僅東半部有局部短暫雨，午後西半部山區有雨。周日天氣逐漸趨穩回暖，北台灣回暖至23度，且溫度將一天比一天更高。