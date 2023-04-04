抱膝驚覺「小腿不見了」　19歲烏克蘭女兵勇敢面對斷肢：不悔參戰

▲19歲的盧西亞在戰火中失去小腿。（圖／翻攝instagram@rusya_danilkina，下同。）

記者吳美依／綜合報導

19歲烏克蘭志願軍盧西亞（Rusya Danilkina）與同袍駕車進入赫爾松（Kherson）卻遭俄方砲擊，害怕地抱膝蜷曲躲避，攻擊結束後才驚覺小腿不見了。儘管她起初不願接受失去身體一部分的事實，但現在已經決心振作起來，並於Instagram記錄心路歷程，「我希望向世界展現烏克蘭人民的力量，我不後悔參戰或者失去我的腿。」

《每日郵報》報導，盧西亞來自敖德薩（Odesa），口齒伶俐、熱愛運動及古典樂。去年4月，她申請加入烏克蘭軍隊志願者，由於年紀還小又缺乏經驗，起初只被允許從事文書工作，但她希望更積極參與戰爭，在不懈爭取與堅持之下，開始接受槍械及無線電操作的訓練，並且投身前線作戰。

盧西亞回憶，2月10日赫爾松「到處都是敵人的車輛」，地上還有新出現的洞，很明顯剛剛發生一場攻擊。大約中午時分，又有一波砲彈打中她乘坐的軍車，爆炸聲音震耳欲聾，甚至聽不見自己的尖叫聲，雖然僅僅只有幾秒鐘，卻從此失去左小腿。

盧西亞說，「有一股可怕的炸藥及血肉的味道，然後我看見車裡到處都是血，還有自己身體的一部分。我抱著我的膝蓋，然後意識到小腿沒了…我感覺到一切，無法用文字形容的巨大疼痛。我太害怕了，失控了。我的身體開始麻木。我閉上眼睛，準備死去。」

幸運的是，盧西亞被後方軍醫緊急送醫，「我的醫生告訴我我很幸運，再晚幾秒鐘我可能就活不下去了。」她一共接受5次手術，止血、縫合傷口、重建腿部，並且把左腿截肢到膝蓋以上。

盧西亞坦言復健過程非常痛苦，經常忘記失去一條腿，「我躺下的時候，還能夠感覺到自己的腿」，至今仍然飽受幻肢痛（phantom limb pain）所苦。據信，此現象是脊髓與大腦之間的神經系統訊息混亂導致。

盧西亞起初對自己非常厭惡，因為生理疼痛及心理創傷每天哭個不停，但看到家人的絕望模樣後，卻漸漸轉變心境，「看著他們受折磨，看著我自己受折磨，讓我意識到必須找到一種抗爭方式。我活下來了，現在必須繼續活下去。我夢想著有一天能夠和姪子一起奔跑，我想要為了他們復原。」

現在，盧西亞正在努力復健恢復腿部肌肉，才能裝上義肢。她希望自己重新學會走路時，烏克蘭已經贏得戰爭，「我不知道我堅強到足以活下來，但失去一部分的自己，讓我學會再也不要把生命視為理所當然。我改變了，儘管發生了這些事情，我現在更快樂了。」