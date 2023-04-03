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爆炸畫面曝光！俄羅斯軍事部落客遭炸死　26歲女子被抓

▲▼ 。（圖／翻攝自推特）

▲俄羅斯知名軍事部落客塔塔爾斯基被炸死。（圖／翻攝自推特）

記者詹雅婷／綜合報導

俄羅斯知名軍事部落客塔塔爾斯基（Vladlen Tatarsky）2日在咖啡廳被炸死，已知生前從一名女子手中拿到小雕像。當局認定，現年26歲女子特雷波娃（Darya Trepova）涉有重嫌，把她列入通緝名單，她已於稍早被逮捕拘留。莫斯科稱，針對塔塔爾斯基的恐怖攻擊是由烏克蘭策畫。

綜合RT、BBC等報導，軍事部落客塔塔爾斯基本名為麥克西姆福明（Maksim Fomin），2日晚間現身聖彼得堡市中心一間咖啡廳的粉絲見面會，沒想到發生爆炸事件，釀成1人死亡、32人受傷，死者就是塔塔爾斯基，已知有10名傷者的傷勢嚴重。

目擊者稱，爆炸發生前不久，一名年輕女子帶來送給塔塔爾斯基的禮物，也就是一尊裝在盒子內部的小雕像。依據網路流傳的畫面，事發當下，建築物內部出現火光，猛烈爆炸威力還把旁邊棚子炸毀。

▲塔塔爾斯基在聖彼得堡咖啡廳爆炸案中身亡。（圖／路透）

警方認定，現年26歲女子特雷波娃（Darya Trepova）是炸死塔塔爾斯基的幕後黑手。俄羅斯調查委員會3日透過Telegram發文證實，由於特雷波娃涉嫌參與聖彼得堡咖啡廳爆炸事件，調查委員會雇員等人已把她拘留。

▲▼ 俄羅斯軍事部落客塔塔爾斯基（Vladlen Tatarsky）遭炸死一案，當局宣布拘留26歲女子特雷波娃（Darya Trepova）。（圖／翻攝自RT）

▲26歲女子特雷波娃（Darya Trepova）被列入通緝名單後，遭俄羅斯當局逮捕拘留。（圖／翻攝自RT）

Fontanka新聞網站提到，特雷波娃是在丈夫朋友住處被抓，外傳她手上有一張飛往烏茲別克的機票。據悉，特雷波娃曾與塔塔爾斯基互傳訊息，也現身塔塔爾斯基所參加的其他活動。她的友人透露，特雷波娃曾計畫離開俄羅斯前往烏克蘭。

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