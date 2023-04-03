民進黨國際部主任：獨裁者無法預期　不信中共有心追求和平

▲民進黨國際部主任謝佩芬。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨國際部主任謝佩芬近日接受烏克蘭電視台「Телеканал Прямий」訪問，針對媒體關注是否相信中國共產黨所說的「和平」，謝直言，實在很難相信中共有心追求和平，獨裁者及威權國家是不可信任、無法預期的，「烏克蘭人民所展現的上下一心抵禦侵略者，給了我們（指台灣人民）很大的啟發」，因此台灣將堅定地與民主盟友站在一起。

謝佩芬今天透過臉書分享，她近日接受烏克蘭電視台「Телеканал Прямий」訪問，上線14小時至今已累積將近6萬次觀看。

在與談過程中，謝佩芬談及，很希望在國際局勢不斷變動的此刻，前總統馬英九在中國的言行，不要讓台灣社會失望，也不要向世界傳達錯誤的訊息，讓支持台灣的民主夥伴誤以為台灣的主流民意靠向中國，因為，台灣的主流民意是「不想變成中共統治下的香港」。她說，中共已經證明他們無法信守承諾，當初「一國兩制，50年不變」的保證，如今已經成為廢紙。

媒體追問，謝佩芬是否相信中共所說的「和平」是真的？謝佩芬回應，實在很難相信中共有心追求和平，對中共來說，和平是兩手策略，一方面喊和平，另一方面又不曾放棄武力統一台灣，中共對台灣的各式威脅行動，更凸顯中共根本無心維護和平；相反地，台灣一直是台灣海峽和印太區域中負責任的一方，兩相比較之下，究竟哪一方是真心追求和平，應該不難看出。

謝佩芬也談及，俄羅斯對烏克蘭發動武力攻擊，讓全世界認識到，獨裁者、威權國家有多麼不可信任與無法預期，對於這種威權政體而言，發動戰爭並不是不可能的，但是，天助自助者，烏克蘭人民的團結、勇氣，與保家衛國的決心，讓台灣人民非常感動，如果烏克蘭早早就放棄，其他國家就算想支援，也無從幫起，所以，烏克蘭人民所展現的上下一心抵禦侵略者，給了台灣人民很大的啟發。