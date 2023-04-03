病患轟醫師看診「坐太遠」！3大奇葩投訴內容曝光　他嘆：拿命去賭

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病患轟醫師看診「坐太遠」！3大奇葩投訴內容曝光　蘇一峰嘆：拿命去賭

▲蘇一峰遭患者投訴3罪狀，奇葩內容讓他相當心累。（圖／翻攝自Facebook／蘇一峰，下同）

▲蘇一峰遭患者投訴3罪狀，奇葩內容讓他相當心累。（圖／翻攝自Facebook／蘇一峰，下同）

記者閔文昱／綜合報導

醫護人員工作內容繁忙，不時還要面對病患莫名投訴，相當辛苦。北市聯醫陽明院區胸腔內科主治醫師蘇一峰近日遭病患投訴，原因竟是因為他「看診坐很遠、全副武裝，沒有問診」，對方甚至還嗆「這麼怕被傳染就不要當門診醫師，專職上電視節目就好了。」讓他相當傻眼。

蘇一峰3日在臉書分享一起陳情案件，有病患投訴他「蘇醫師看診時都坐很遠，現在疫情都已經解封了，到診所看診醫生都還會看一下病患的喉嚨或聽診，蘇醫師看診時除了坐得很遠外、還全副武裝、沒有問診，感覺很害怕被傳染，既然這麼怕就不要當門診醫師，專職上電視節目就好了。」

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▲蘇一峰遭患者投訴3罪狀，奇葩內容讓他相當心累。（圖／翻攝自Facebook／蘇一峰，下同）

對此，蘇一峰也無奈回應，當天門診看到100號，且當天還是連假，真心疲倦，「歡迎你另尋高明，慢走不送了，放過彼此。」另外，他還強調，他在看診時都會仔細問診，有門診紀錄可供參考，「疫情期間一護人原本來就要保護自己，門診看一個病人才拿100元，要拿性命去賭，不值得！」

▲蘇一峰遭患者投訴3罪狀，奇葩內容讓他相當心累。（圖／翻攝自Facebook／蘇一峰，下同）

「奇文」一曝光，馬上吸引不少網友關注，紛紛感嘆「其實這種病人還蠻多的」、「如果真的覺得醫生的門診方式不能適應，那麼找其他醫生就好啊，檢舉這種事情，真是好笑」、「下次搞不好投訴醫師笑容不夠甜」、「醫生只有保護好自己，才能保護下一個病人」、「那個人是不是以為解封了就沒有病毒了？」

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