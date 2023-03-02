醫生偏心「別人看診特別久」！婦產科名醫曝真相：最好一下就出去

▲一名爸爸好奇為什麼其他病人看診這麼久，輪到他卻很快就看完，婦產科名醫蘇怡寧回應了。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

有時候前往看醫生時，都會覺得在候診室等了好久，但輪到自己看診時卻一下下就結束了，讓不少人相當困惑；婦產科名醫蘇怡寧就分享和病人交談的趣事，透露「需要跟我討論很久的，事情一般都很大條」，引起網友熱議。

婦產科名醫蘇怡寧在臉書PO文分享和病人交談的小趣事，一名爸爸來到門診問他，「蘇醫師蘇醫師為什麼前一個看這麽久，然後怎麼我們這麼快就看完了？」蘇怡寧聽完馬上回答「來我門診的，最好一下子就可以出去，不然需要跟我討論很久的，事情一般都很大條，就醬。」

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▲蘇怡寧分享和病人交談的小趣事。（圖／翻攝臉書蘇怡寧醫師愛碎念）

貼文曝光後，立刻引起熱議，網友紛紛留言「真的！ 我都希望蘇醫師什麼都不要跟我說，眼神都不要對到最好」、「沒事都是好事，我也常常覺得怎麼自己看診這麼快」、「最好醫生都快點趕我們走」。

Icu醫生陳志金也回應，「在外面等待的時候，會嫌裡面的醫生看太慢，等到自己進去了以後，又會嫌醫生看太快，即使明明看診的時間都一樣，在不同的位置，感受就是不一樣～這個就是『時間相對論』」。

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