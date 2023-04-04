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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

感謝貝里斯為台灣人民發聲　蔡英文：台貝關係將持續緊密堅實

▲▼總統蔡英文於貝里斯國會演講。（圖／記者陳家祥攝）

▲總統蔡英文於貝里斯國會演講。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

總統蔡英文在貝里斯時間3日上午受邀到貝國國會發表演說。蔡提到，台灣人民不斷面臨對岸的威脅，但貝里斯從聯合國、世衛組織、國際民航組織等，都不斷為台灣人民發聲，誠摯感謝貝國的支持；蔡說，有些國家試圖破壞台貝的友誼，但基於共同的價值和更繁榮和平未來的願景，台貝仍然緊密相連，也將持續一起努力證明民主國家能夠互相幫助實現目標。

蔡英文演講時說，非常榮幸再次來到貝爾墨潘，不敢相信已經有5年未見面，著實太久了。首先，感謝布里仙紐總理、伍姿眾議長和特倫琪參議長的邀請，讓她在貴國國會致詞。

蔡英文表示，上次出訪貝里斯留下許多美好的回憶，參觀了台灣大使館所在的台灣街，也曾與充滿抱負的貝里斯青年見面，很高興提供他們獎學金來台就學。當時就認為這些前途光明的年輕人，將是台貝未來的友誼橋梁。也還記得曾參訪貝里斯博物館，看到奴隸船的畫作，並聽到令人震驚的奴隸交易史。

▲▼總統蔡英文於貝里斯國會演講。（圖／記者陳家祥攝）

「貝台兩國都擁有實力和勇氣，從充滿挑戰的過去中站起來，並打造自由、光明和繁榮的現在和未來。」蔡英文說，再次告訴各位，非常高興回到這個美麗的國家。

蔡英文表示，她一直期盼能早點回到貝里斯，然而，大家都受困於COVID-19疫情。當大家努力邁向後疫情時代之際，更多的挑戰正等著我們。例如，氣候變遷、經濟衰退、通貨膨脹，而最具挑戰性的莫過於來自威權政權擴張主義的威脅。

「台灣人民不斷面臨來自海峽對岸的威脅。」蔡英文說，近年來，台灣與全世界民主國家的關係日益堅實緊密，卻仍被排除參與國際組織，不能成為貢獻國際社會的一員。從聯合國、世界衛生組織、國際民航組織到聯合國氣候變化綱要公約相關的會議和論壇上，貝里斯都為2300萬台灣人民發聲。

「不止如此，貝里斯一直是我們在國際參與上最強而有力的倡議者。」蔡英文指出，去年5月，就在這個國會殿堂裡，在座議員不但一致通過「2022年支持台灣參與國際組織決議」；更在幾天前，再一次通過「支持民主台灣決議」。

▲▼總統蔡英文於貝里斯國會演講。（圖／記者陳家祥攝）

蔡英文說，她要藉這個機會，代表台灣人民，誠摯感謝貝里斯政府和所有國會議員，「各位堅定的友誼和支持對我們意義重大」。

蔡英文表示，貝里斯完成了許多成就，做為感恩的朋友，台灣很榮幸能夠透過基礎建設、醫療、農業、災害防治、資通訊科技和教育等計畫，協助貝里斯的國家發展，「我很高興向各位報告，過去2年，台灣和貝里斯的雙邊合作已進一步提升，使貝國人民的日常生活更加便利」。

例如，雙方共同改善道路工程以連結各地區的居民，一起合作為偏鄉居民提供潔淨的飲用水。最重要的是，為了讓貝里斯的下一代有更好的學習環境，台灣協助推動營養膳食和數位網路計畫。此外，台灣也協助提供貝國外島更完善的醫療設備，那就是即將動工興建的聖佩卓綜合醫院（San Pedro General Hospital）。

「我們的努力不僅止於此。」蔡英文說，透過台貝共同推動的「婦女賦權計畫」，貝國婦女可享有職業培訓及金融支援，以實現她們的創業願望，迄今已直接協助逾700位婦女，間接受益人數多達2000多人。「國合會獎學金」及「台灣獎學金」也讓超過500位貝國學生來台就學，希望未來能有更多學生來台就讀。

蔡英文表示，上述涵蓋各領域的各項計畫，證明兩國密切的合作關係及臺灣對貝里斯社會的實質貢獻。

此外，台灣也是貝里斯第10大貿易夥伴，也希望能拓展更多合作。蔡英文提到，2022年1月《台貝經濟合作協定》生效以來，2022年貝里斯對台出口額增長幅度為2021年的317%，即324萬美元。在台灣很受歡迎、也是我個人喜愛的Marie Sharp辣椒醬就是最好的例子。

此外，台灣也已經開始著手開發貝里斯海鮮產業市場，台貝兩國企業已於去年簽署合作意向書，同意進口價值200萬美元的貝里斯龍蝦。台灣政府正努力簡化流程，加速進口貝國海產，希望讓更多貝里斯美味登上台灣餐桌。

蔡英文說，現在貝國的咖啡與可可考察團也正在探尋合作機會，希望透過《台貝經濟合作協定》，兩國經濟將更緊密合作。

▲▼總統蔡英文於貝里斯國會演講。（圖／記者陳家祥攝）

「台灣和貝里斯雖然地理距離遙遠，但兩國關係緊密堅實。」蔡英文說，台貝有相似的歷史，例如歷經殖民統治，重新崛起並克服過去的困境，而今也都秉持民主的價值，毫不猶豫面對眼前的挑戰。台貝的成功證明了勇氣、努力、決心和勤奮所能達到的成就。貝、台兩國的關係建立在雙方政府、人民和企業間實質的夥伴關係，這次出訪貝里斯，我更相信我們的關係將持續緊密堅實。

最後，蔡英文重申5年前在國會殿堂所說的，「台灣和貝里斯的友誼不是建構在空洞的承諾，亦非領導人一時的政治想法」。這段友誼34年來造就無數成果，嘉惠兩國人民。

蔡英文表示，她知道有些國家試圖破壞我們的友誼，但基於共同的價值和更繁榮和平未來的願景，台貝仍然緊密相連，也將持續一起努力證明民主國家能夠互相幫助實現目標，「在此，在真正的朋友面前，請讓我重申台灣對支持雙方夥伴關係堅實的承諾」。

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