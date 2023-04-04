感謝貝里斯通過友台法案　蔡英文：盼台貝合作關係蓬勃發展

記者陳家祥／台北報導

總統蔡英文在貝里斯時間3日上午，見證兩國簽署技術合作協定，並且捐贈5000台筆記型電腦給貝國。蔡英文在致詞時提到，兩國除了多項合作外，也一樣是堅信自由民主的盟友，感謝貝里斯眾議院通過友台決議，重申貝里斯對台灣的支持和友誼，感謝貝里斯對台灣民主和國際參與的支持，期盼台灣與貝里斯緊密合作，關係如同過去34年般繼續蓬勃發展。

蔡英文說，首先，要感謝布里仙紐總理及貝里斯政府的熱烈歡迎。去年3月，有幸在台北接待布里仙紐總理、柯特尼外長和貝國訪團成員；今天，很高興再次見到大家，我們也即將簽署另一項強化雙邊合作的協定。



蔡英文提到，台貝建交34年來，兩國密切合作，在許多領域共同努力，這次訪問更將見證在教育、農業、婦女賦權和醫療保健方面取得的進展。今天稍晚，也將舉辦台貝合作興建的聖佩卓綜合醫院的捐贈儀式，這所醫院將為貝里斯著名觀光景點的居民和旅客提供更好的醫療服務。

「除了醫療領域的合作，教育可說是我們雙邊合作中最具長遠影響的領域之一。」蔡英文說，過去幾年來，不斷有貝里斯青年申請獎學金來台就學，他們的學習熱忱讓人深受感動，他們也了解教育對個人未來的重要。



蔡英文也提到，這次與布里仙紐總理共同見證5千台筆記型電腦的贈交儀式，希望這些筆電有助於滿足貝國青年對知識的追求，並實現他們對學習的渴望。布里仙紐總理去年訪台時，雙方曾就這兩項計畫進行充分的討論，「看到這些計畫在貝里斯逐漸成形，令人振奮」。

此外，蔡英文還說，技術合作計畫對於改善人民生活非常重要；因此，很高興在此見證兩國外交部長簽署這項統合並加強雙邊技術合作的協定，也期待未來有更多合作計畫。

「除了兩國的多項合作外，我們很自豪地稱貝里斯是和我們一樣堅信自由民主的盟友。」蔡英文表示，就在幾天前，貝里斯眾議院通過一項決議，重申貝里斯對台灣的支持和友誼，「我代表中華民國（台灣）政府及人民，藉此機會感謝貝里斯對臺灣民主和國際參與的堅定支持」。

蔡英文強調，不論是正在進行中的計畫或是未來的承諾，都是雙邊關係美好前景的象徵。期盼與貝里斯緊密合作，實現共同目標，願我們的合作關係如同過去34年般，繼續蓬勃發展。