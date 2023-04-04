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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡英文會麥卡錫中國威脅軍演　外交部：支持台灣的友人不會退縮

▲▼蔡英文,貝里斯總理布里仙紐。（圖／記者陳家祥攝）

▲總統蔡英文見證貝里斯、台灣簽署合作協議。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

中國外交部發言人抨擊蔡總統過境洛杉磯期間可能與麥卡錫議長會晤，並揚言「中國將採取堅定措施維護主權和領土完整」。對此，外交部表示，中華民國台灣從來不是中華人民共和國的一部分，中華人民共和國從未統治過台灣，這是長年以來存在於台海兩岸的歷史與現狀，也是國際間清楚認知的客觀事實。

總統蔡英文日前展開「民主夥伴共榮之旅」訪問行程，其中，重頭戲與美國聯邦眾議院共和黨籍議長麥卡錫（Kevin McCarthy）會面的規劃已確定，將在美國時間4月5日登場。目前蔡英文正在友邦貝里斯訪問，總統府稍早證實該行程規劃並通知隨團媒體記者，後續也會協助隨團媒體採訪事宜。

外交部表示，中國外交部近日多次針貶總統蔡英文此次出訪及過境行程，批評甚至越發荒誕無稽，其所謂「維護主權和領土完整」更脫離現實，不值一駁。

外交部再次重申，中華民國台灣為主權獨立國家，有權利自主選擇與世界各國交往及發展關係，不接受任何國家以任何理由干涉或打壓，更不會因為遭到恫嚇或干預就自我設限。

外交部說，即使威權政府持續擴張並加重脅迫，台灣不會退縮，美方各界支持台灣及台美關係的友人也不會退縮，民主夥伴只會更加團結、更加頻密交流，並更積極為民主、人權、平等、自由等共享價值繼續合作，共同努力。

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