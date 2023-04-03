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社會 社會焦點 保障人權

國1彰化8小時5車禍！小客車翻覆...3人受傷　北向車潮開始湧現

▲國道1號204K國道客運自撞護欄及小客車翻覆。（圖／國道警方提供）

▲國1北上204K國道客運自撞護欄。（圖／國道警方提供）

記者唐詠絮／彰化報導

清明連假第3天，國道1號北向彰化交流道路段及台中至大雅路段車多，共發生5件車禍事故，清晨4點到5點間，北向204K國道客運自撞護欄駕駛及1名乘客輕傷、自小客車自撞護欄翻覆駕駛輕傷送醫，國道第三公路警察大隊預估下午3點將開始出現部分北返車潮，提醒駕駛人上路前請務必蒐集交通疏導措施。

國道第三公路警察大隊表示，今日11時開始，國道一號北向彰化交流道路段及台中至大雅路段車多，行車秩序尚良好。今日至14時止共發生5件事故，兩件有人受傷皆發生在國1北204K處，分別為4時17分國道客運自撞護欄事故，造成駕駛人及乘客共2人輕傷， 5時40分一自小客車自撞護欄駕駛人1人輕傷，3件無人受傷交通，均依輕微事故處理原則，請駕駛人盡速移至高速公路下安全處所，避免二次事故及影響交通。

▲國道1號204K國道客運自撞護欄及小客車翻覆。（圖／國道警方提供）

▲國1北204K小客車翻覆。（圖／國道警方提供）

國道警方預估今日下午15時許將開始出現部分北返車潮，提醒駕駛人上路前請務必蒐集瞭解各項交通疏導措施，配合地圖妥善規劃行程，出門前先下載「高速公路1968」App或上高公局即時路況資訊網站查詢路況，行駛途中可透過廣播、路上電子資訊看板、請同車親友使用「高速公路1968」App或撥打「1968」客服專線，掌握即時路況，彈性調整行車路線，避開壅塞路段。

另外西螺交流道穿越橋改建工程至12月31日期間，將西螺南下集散道之車道數由原2車道配置縮減為1車道，預估將影響西螺出口車流並有回堵主線情形，呼籲行駛國一南向欲前往西螺地區之用路人，可由國一北斗交流道駛出改走替代道路，利用平面道路側車道銜接台一線前往西螺地區。

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