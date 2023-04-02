以卵攻卵！專治荔枝椿象　彰縣府首度用無人機釋放平腹小蜂

▲彰化出動無人機放平腹小蜂治荔枝椿象。（圖／彰化縣政府提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

今年彰化地區荔枝、龍眼正值開花期，開花情形較往年好，春天為荔枝椿象的主要產卵期，對此縣府分3階段防治，啟動無人機懸掛平腹小蜂盒，雌小蜂會將卵產於荔枝椿象卵內，且每10~14天施放1次，將有144萬隻小蜂在荔枝椿象產卵，防堵荔枝椿象大爆發。

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縣府表示，每年三、四月為荔枝椿象的主要產卵期，五月開始其若蟲開始大量出現，危害時期可持續至七、八月，由於若蟲有群集性，且體型較小、對藥劑敏感，若能把握此時再次防治，可有效降低若蟲危害，也可降低來年田間蟲源。

今年彰化縣荔枝椿象防治期程分為三階段，第一階段為辦理化學藥劑補助，每公頃補助2千元，其次透過平腹小蜂防治荔枝椿象，在椿象產卵盛期(3-4月)釋放成效為最佳，縣府於3月29日啟動第一次無人機於荔枝、龍眼主產地彰化市、芬園鄉、員林市、社頭鄉釋放平腹小蜂。

縣府強調，經過近年來的不斷測試，確定友善環境資材-皂素(脂肪酸鉀鹽)安全又符合生態，能讓椿象不築巢、不產卵，效果佳，目前已於田中鎮、社頭鄉、芬園鄉及彰化市試辦，防治面積已達63公頃，縣府後續將積極規劃於八卦山沿脈推廣無人機防治荔枝椿象。

縣府也呼籲農友亦應搭配物理防治(移除成蟲及摘除卵塊) ，絕不能因為今年氣候較往年冷，荔枝椿象甦醒較慢、密度較低而掉以輕心，請農友務必配合防治，避免荔枝椿象大爆發。