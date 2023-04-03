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看到正妹西施凍未條！色男2度衝檳榔攤亂摸　她不忍了怒揪淫蟲

▲檳榔西施被曾男襲臀提告性騷擾。（示意圖／ETtoday資料照）

▲檳榔西施被曾男襲臀提告性騷擾。（示意圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化44歲曾姓男子，見到一名超正的檳榔西施，色心大起，竟伸出鹹豬手拍了其臀部一下、還撫摸頭髮跟肩膀，讓她感到超噁心提告。彰化地院日前審結，曾男被依違反《性騷擾防治法》判處應執行拘役30日，如易科罰金，以新台幣1千元折算1日，男子也受到教訓。

判決書指出，2022年 8月14日上午7時56分，被告曾男進入檳榔攤內，利用該名檳榔西施轉身從冰箱拿取物品，竟伸出手拍其臀部一下，這一拍女子嚇得花容失色也感到噁心、不舒服。

曾男食髓知味，同年8月21日上午8時23分許，又擅自進入該間檳榔攤，利用女子在櫃檯電腦桌繕打商品清單報表時，再度撫摸她左肩、頭髮及背部，女子再度立即躲開。

女子兩度遭曾男性騷擾，決定向彰化警分局報案，並表示她不認識曾男，強調「我遭該名顧客碰觸時，感到不舒服及噁心。發生當下，我有躲閃不想讓該名顧客碰觸到身體。」

被害女子連2次遭曾男性騷擾，決定拿著監視器向彰化警分局報案，並表示她不認識曾男，強調「我遭該名顧客碰觸時，感到不舒服及噁心。發生當下，我有躲閃不想讓該名顧客碰觸到身體。」但曾男在警詢及檢方偵訊時均以「忘記了」否認，直到移送地院審理時才「自白」坦承，因此地院依違反《性騷擾防治法》判處曾男應執行拘役30日，如易科罰金，以新台幣1千元折算1日，全案可上訴。

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