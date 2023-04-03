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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

金融時報點名台恐再丟2友邦　吳釗燮曾掛保證「不會有問題」

▲捷克眾議院議長艾達莫娃訪台，外交部長吳釗燮致詞。（圖／記者林敬旻攝）

▲吳釗燮近期強調與巴拉圭邦誼不會有問題。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

外媒《金融時報》報導，台灣可能很快丟掉更多邦交國，瓜地馬拉是其中之一，另一個是巴拉圭。不過，外交部長吳釗燮曾多次公開「掛保證」，重申與巴拉圭的關係不會有問題；至於中國外交部發言人毛寧近日喊話瓜國「做出正確選擇」，但瓜國總統賈麥岱（Alejandro Giammattei）回應「台灣是唯一且真正的中國」，以具體行動挺台。

據報載，位於南美洲的巴拉圭即將於4月30日選舉新總統，在野黨總統候選人艾里格里（Efrain Alegre）曾表示，若勝選將與台灣斷交，轉而與中國建立關係；瓜地馬拉則預定於6月25日舉行大選，改選正副總統及國會議員，而是否與中國建交尚未成為競選議題。

對於巴拉圭邦誼狀況，吳釗燮3月26日在宣布與宏都拉斯斷交的記者會上答覆媒體提問說，我國與巴拉圭的關係是不會有問題的，巴拉圭共和國總統阿布鐸（Mario Abdo Benítez）日前訪台重申與台灣維持外交關係，現在執政黨候選人潘尼亞（Santiago Pena）與我國維持非常良好的關係；至於反對黨候選人曾提出要檢討外交關係，可是同黨國會議員訪台時，已當面說明那不是該黨的政策。

至於瓜地馬拉邦誼方面，總統蔡英文2日剛剛結束瓜地馬拉的訪問，瓜國現任總統賈麥岱挺台立場鮮明，日前透過與蔡英文會談的場合公開強調，對瓜地馬拉而言，「台灣是唯一且真正的中國」，以具體行動回擊中國日前喊話瓜地馬拉「認清大勢」的說法。此外，賈麥岱已預告，將於4月抵台進行國是訪問，透過元首外交重申與中華民國台灣的邦誼。

▲▼蔡英文飛抵瓜地馬拉，瓜國外交部長、僑民迎接。（圖／記者陳家祥攝）

▲蔡英文日前訪問瓜地馬拉，圖為瓜國國旗及中華民國國旗。（資料照／記者陳家祥攝）

▲▼總統蔡英文以軍禮迎接巴拉圭共和國總統阿布鐸（Mario Abdo Benítez）。（圖／總統府提供）

▲巴拉圭共和國總統阿布鐸（Mario Abdo Benítez）昔日訪台時，總統蔡英文以軍禮迎接。（資料照／總統府提供）

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