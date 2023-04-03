我駐巴西官員墜樓亡妻喊冤　外交部：持續調查相關事證

▲外交部今發表回應。（圖／ETtoday資料照）

記者呂晏慈／台北報導

巴西聖保羅駐處的王姓組長上月疑似墜樓輕生，外交部第一時間協助家屬處理後事，但有匿名粉絲專頁刊登一篇給外交部長吳釗燮的公開信，這封信是遺孀控訴王姓組長是含冤而死。對此，外交部3日回應，對家屬的悲傷感同身受，將持續調查相關事證並釐清原委。

外交部重申，對我國駐巴西聖保羅辦事處王組長逝世的哀痛與不捨，對家屬的悲傷感同身受，也承諾將持續對此一不幸事件進行瞭解。

外交部說明，王組長於3月10日上午在駐地寓所疑似輕生後，外交部立即全力協助王夫人在最短時間前往巴西處理後事，王夫人抵達後，駐處也尊重其意願舉行宗教儀式處理後事；針對王組長夫人在公開聲明中的相關指控，外交部將持續調查相關事證並釐清原委。

匿名粉絲專頁「臺灣爆報 Formosa future of first-hand news」今日刊登一篇署名為王組長夫人的公開信，內容提及，她與先夫於2021年二婚，仍沈浸於新婚甜蜜和規劃著兩人退休生活，在接到先夫噩耗後，崩潰無助不知所措，隨後接到拉美司黃科長的關心電話，請她自行購買機票前往巴西，並表示外交部已要求聖保羅辦事處協助辦理後事。

根據網路流傳的公開信，王組長夫人表示，王姓組長曾說過，因不願草率核銷鉅額官邸修繕費近40萬美元，遭到聖保羅辦事處處長馮光中挾怨報復，意圖聯合陳姓秘書，設計栽贓王姓組長貪汙公款，而後王姓組長3月6日曾錄音以明心志，傳給辦事處以外的同事及友人，她在事發當下將錄音檔傳給拉美司，希望外交部能主持公道，「請問吳部長曾聽過這份錄音嗎？而這份錄音是否被傳給聖保羅馮處長而影響了他寫報告的方向？」

該篇公開信也提及，事後得知，在自己等待接機的同時，馮處長伉儷開始誤導風向，說先夫對前妻舊情難了，所以在離婚後就罹患憂鬱症，新聞局和外交部同事都知道此事，先夫輕生絕非工作壓力，而是他放不下前妻，罹患憂鬱症導致。

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