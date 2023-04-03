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媽媽才被騙40萬！又信「抽到13張股票」急匯百萬　女兒勸到崩潰

▲▼股市。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲媽媽才被騙40萬，又信「抽中13張股票」籌錢要匯百萬，女兒勸到崩潰。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者趙蔡州／綜合報導

一名女網友求助，她的媽媽近期收到詐騙公司傳訊息，說抽到緯穎（6669）股票13張價值856萬，但必須先繳100萬元才能贖回，媽媽為此打算賣掉其他股票籌錢，不論她怎麼勸都沒有用，讓她相當崩潰，媽媽明明之前才被騙過40萬，為什麼還是學不會教訓，直呼「最白痴的是我長輩！」

原PO在臉書「爆料公社」表示，媽媽日前收到詐騙公司傳訊息，說抽到緯穎（6669）股票13張，每張價值66萬元，可獲利856萬元，但必須先繳100萬元才能贖回，媽媽因此打算賣掉其他股票籌錢，也希望她可以幫忙出一點錢，甚至對她說「我就拜託你了，孝親費我可以不要」。

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原PO無奈說，媽媽之前就被騙過30至40萬元，當時家人就帶媽媽到警局報案，警方也苦口婆心勸說，但媽媽卻仍相信詐騙集團，讓她感嘆，「長輩不聽勸告、不信被騙，老人年金所剩無幾，而她仍舊沒有把詐騙集團（聯絡方式）刪掉」、「緯穎是間好公司，用這麼大的公司來騙，真的是有夠白痴，最白痴的是我長輩」。

貼文一出立刻引發網友熱議，有人說，「讓她去吧，騙完就不會再被騙了」、「有些人就是不見棺材不掉淚」、「有些人真的很蠢，寧可相信不相識的陌生人，也不願意相信自己的家人」、「一般股票抽一張就很難了，抽到13張是神吧」、「還是那句話，裝睡的人叫不醒」。

▲▼ 緯穎Computex大秀液冷實力　與3M合攻資料中心。（圖／取自緯穎官方粉絲團）

▲緯穎澄清，沒有辦理現金增資，網傳增資認股，要求中籤繳款，均是詐騙訊息。（示意圖／取自緯穎官方粉絲團）

針對詐騙事件，雲端伺服器大廠緯穎（6669）3月28日表示，公司近日收到民眾電話通知，有Line群組冒用緯穎名義，宣稱辦理增資認股，要求中籤民眾繳款，實屬詐騙訊息，強調緯穎並無辦理現金增資，相關的財務、業務資訊概以公開資訊觀測站上公告為主。

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