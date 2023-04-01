釣魚網站及假網拍猖獗　雲林縣警局下架882則詐騙貼文朔源追查

▲雲林縣警局發現詐騙貼文通報下架的貼文，今年1月至3月已通報下架達882則。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

進入清明連假，雲林縣警察局為避免詐騙案件不斷發生，蒐集近期民眾易遭詐騙之普發6000元現金、演唱會門票、點數快過期等熱門議題案例，邀請縣長張麗善錄製反詐騙宣導影片，希望藉由配合時事話題，加深民眾印象，以期達到入里、入民、入心之宣導成效。

▲雲林縣警局局長林故廷至警廣宣導反詐騙議題。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣警察局說明，為使識詐宣導普及社會各角落，縣長張麗善錄製最新反詐騙影音檔供鄉、鎮、 市、村、里、鄰長通力合作加強宣導、推播；雲林縣政府更加碼每月8萬雲林幣，在「雲林幣扭一下APP」發布反詐騙-識 詐宣導題目，以答題獲獎方式，鼓勵民眾主動瞭解時下最新詐騙手法， 提升自身反詐騙免疫力。

▲雲林縣警局發現詐騙貼文通報下架的貼文，今年1月至3月已通報下架達882則。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣警察局指出，此次針對熱門詐騙話題涉及釣魚簡訊、釣魚網站及假網拍等詐騙手法為重點， 其中釣魚網站及假網拍之詐騙訊息大多透過網路社群傳送予各民眾， 為阻止民眾接觸是類詐騙資訊，雲林縣警察局持續執行下架詐騙廣告、 假拍賣、假求職等網頁貼文，今年1月至3月已通報下架882則詐騙貼文，並持續 溯源追查，以期將源頭之詐騙集團組織澈底瓦解。

▲詐騙貼文包含假冒中華電信發布中獎訊息，今年1月至3月雲林縣警局已通報下架達882則。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣警察局局長林故廷表示，反詐騙已經是全民運動，本局將結合百工百業全面展開防詐宣導，強化打詐雲林隊成員，結合各地方、公務、民間團體力量，提升觸及層面，宣導民眾最新詐騙手法，增強民眾 防詐騙免疫力，預防詐騙案件發生。

▲雲林縣警局發現詐騙貼文通報下架的貼文，今年1月至3月已通報下架達882則。（圖／記者蔡佩旻翻攝）