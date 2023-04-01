女YouTuber遇網購詐騙！她1秒噴了5萬元超難過：政大畢業又如何

▲YouTuber「我是品嘉 I'm Rebecca」分享自己被詐騙的經歷，希望可以提醒更多人。（圖／翻攝我是品嘉 I`m Rebecca）



記者鄒鎮宇／綜合報導

「我被詐騙了！政大畢業又如何？」，YouTuber「我是品嘉 I'm Rebecca」近日分享自己遇到詐騙，慘遭騙走超過1個月薪水的過程，希望可以透過自己的經歷警告網友，別再出現下一個受害者，感嘆「自栩聰明卻遭人生第一次被詐騙」。

品嘉於3月31日以「我被詐騙了！政大畢業又如何？親身經歷最新型蝦皮詐騙手法！被騙超過一個月的薪水｜趕快記下來、分享給親友、不要跟我一樣被騙了！」為題，上傳最新影片表示，男友在臉書販售商品，前後兩天都有人詢問，並想透過蝦皮購物交易，因此她們決定在蝦皮上販售該商品。沒想到，買家突然傳一段對話、連結及截圖表示，蝦皮購物不讓他結帳，因為購物網站說賣家尚未進行「自助簽署升級」，並要求品嘉點擊他傳過來的連結。

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品嘉當下未察覺有異，立刻點進去該連結，發現網站內的圖式、配色及字體等，都與蝦皮購物相同，便立刻填寫姓名、電話、銀行帳戶等相關資訊，還強調會有「銀行專員」電話聯繫。

▲▼詐騙集團製作的蝦皮網站非常逼真，讓品嘉當下沒有懷疑。（圖／翻攝我是品嘉 I`m Rebecca）



沒多久，品嘉就接到自稱第一銀行士林分行的專員來電，期間要求她操作帳戶到匯款頁面，先填寫銀行代碼，並在帳號處輸入「身分證9碼」、金額輸入「12」，隨後出現匯款失敗等。10分鐘後，該人又再次打電話來，要求她到一樣的頁面再次輸入代號、帳號及4萬9988元，還強調「剛剛的操作都沒有匯款出去，請放心」等。

品嘉表示，她操作後真的把戶頭內的5萬03元匯出去（4萬9988元加15元手續費），這時才發現可能遭到詐騙，認為詐騙集團利用她第一次會配合的心理，才要求她再操作一次；此外，詐騙集團打來的電話雖與銀行的電話一樣，但開頭卻是「+886」，與台北的「02」不符，因此馬上衝到第一銀行的總行確認。

品嘉說，詐騙集團期間不斷拖延她的時間，這時都在請車手趕快去領款，最後才得知錢都被嘉義的車手領手，讓她覺得「完蛋了」而發抖害怕，同時行員也是不斷安慰。她感嘆，「5萬元對我來說好多…我要存好久…我一個月薪水才多少…我才剛畢業…我連iPHONE都捨不得買，錢就這樣不見了」。

▲▼品嘉表示，她自認聰明不會被騙，但現在詐騙集團的手法太多，希望大家可以小心。（圖／翻攝我是品嘉 I`m Rebecca）



事後，品嘉到台北車站的博愛路派出所報警，員警也說電話「+886」開頭可能是使用傳輸機或透過某種手法，需要多加注意，「我以前覺得這種事情不會發生在我身上」，「讀政大沒有用，你是甚麼醫生也沒有用，詐騙集團已經很專業掌握很多方式了」。

品嘉表示，詐騙集團現在已經透過扮演多個角色來進行詐騙，先以買家的身分要求他們點連結，再用假網站騙到資料，隨後出現假專員指揮匯款，再由車手將錢領出，「這是我拿5萬元買到的經驗」。