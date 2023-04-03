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俄羅斯聖彼得堡發生爆炸案　挺普丁「軍事部落客」身亡

▲▼俄羅斯的知名軍事部落客塔塔爾斯基（Vladlen Tatarsky）在聖彼得堡咖啡廳爆炸案當中身亡。（圖／路透）

▲俄羅斯的知名軍事部落客塔塔爾斯基（Vladlen Tatarsky）在聖彼得堡咖啡廳爆炸案當中身亡。（圖／路透，下同）

記者林彥臣／綜合報導

俄羅斯聖彼得堡（St Petersburg）一間咖啡廳發生爆炸案，一名俄羅斯的知名軍事部落客塔塔爾斯基（Vladlen Tatarsky）在這起爆炸案當中身亡，俄羅斯內政部證實了死訊，並且造成16人受傷。

▲▼瓦格納傭兵老闆的聖彼得堡的咖啡廳發生爆炸案，知名軍事部落客身亡。（圖／路透）

根據《路透社》報導，塔塔爾斯基的真實姓名叫做佛明（Maxim Fomin）他在 Telegram 上擁有超過 560,000 名粉絲，是最有影響力的軍事部落客之一，他經常對俄羅斯在烏克蘭的戰爭發表批評性的評論。

▲▼瓦格納傭兵老闆的聖彼得堡的咖啡廳發生爆炸案，知名軍事部落客身亡。（圖／路透）

去年 9 月，克里姆林宮舉行了一場盛大的儀式，宣布俄羅斯吞併烏克蘭的四個佔領區，塔塔爾斯基是數百名與會者之一。當時聯合國的大多數國家譴責這一舉動是非法的。

▲▼瓦格納傭兵老闆的聖彼得堡的咖啡廳發生爆炸案，知名軍事部落客身亡。（圖／路透）

塔塔爾斯基在當時就拍下一段影片表示，「我們會打敗所有人，我們會殺死所有人，我們會搶劫我們需要的人。一切都會如我們所願。」

▲▼瓦格納傭兵老闆的聖彼得堡的咖啡廳發生爆炸案，知名軍事部落客身亡。（圖／路透）

聖彼得堡的一個網站稱，爆炸案發生在一間咖啡廳，這家咖啡廳曾經屬於瓦格納集團（Wagner Group）老闆普里格津（Yevgeny Prigozhin）。目前沒有跡象表明誰是爆炸的幕後黑手。

▲▼瓦格納傭兵老闆的聖彼得堡的咖啡廳發生爆炸案，知名軍事部落客身亡。（圖／路透）

如果塔塔爾斯基是遭到蓄意針對的目標，這將是第二次在俄羅斯領土上暗殺與烏克蘭戰爭有關的知名人士。

▲▼俄羅斯總統普丁親密盟友杜金（Alexander Dugin）的女兒達莉亞（Darya Dugina）在8月時遭汽車炸彈攻擊身亡。（圖／達志影像／美聯社）

▲俄羅斯極端民族主義學者杜金（Aleksandr Dugin）的女兒達莉亞（Darya Dugina）去年8月也遭遇汽車爆炸身亡。（圖／達志影像／美聯社）

去年8月莫斯科發生一起汽車爆炸案，俄羅斯極端民族主義學者杜金（Aleksandr Dugin）的女兒達莉亞（Darya Dugina）遭到炸死。俄羅斯聯邦安全局指責是烏克蘭特務所為，但是烏克蘭否認參與此事。

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