記者在俄羅斯被捕　《華爾街日報》要求立即釋放

▲格什科維奇（Evan Gershkovich）被逮，引起關注。（圖／路透）



中央社

華爾街日報今天要求俄羅斯立即釋放駐莫斯科記者格什科維奇，他因涉嫌從事間諜活動而被俄羅斯聯邦安全局（FSB）逮捕。

華爾街日報（The Wall Street Journal）在推特（Twitter）發表聲明表示：「格什科維奇（Evan Gershkovich）的案件是對新聞自由的惡毒侮辱，應該激起全世界所有自由人民和政府的憤怒。」

▲華爾街日報駐莫斯科記者格什科維奇（Evan Gershkovich）。（圖／路透）



美國女子職籃（WNBA）明星球員格林納（Brittney Griner）去年在囚犯交換中從俄羅斯流放地（penal colony）獲釋，她敦促拜登政府繼續使用「一切可能的工具」來爭取格什科維奇獲釋。

格林納和她的妻子雪瑞兒（Cherelle Griner）在通訊軟體Instagram上說：「我們的心中為格什科維奇感到極大的擔憂。」格什科維奇上週在烏拉爾（Urals）地區的工業城市葉卡捷琳堡（Yekaterinburg）被俄羅斯聯邦安全局逮捕。

克里姆林宮說，格什科維奇利用新聞工作作為間諜活動的掩護，他所屬報紙華爾街日報強烈否認這一點。

俄羅斯沒有公開任何證據支持這些指控，根據這些指控，格什科維奇將面臨長達20年的監禁。白宮駁斥這些「荒謬」的指控，美國總統拜登呼籲莫斯科釋放他。