馬英九湖南衛視開唱「月亮代表我的心」　被讚唱歌好聽笑答一句話

記者林彥臣／綜合報導

馬英九在湖南的最後一個公開行程前往湖南衛視的「七彩盒子」參訪，還進到攝影棚觀看近期在大陸人氣很高的《聲生不息寶島季》節目錄影，並與現場觀眾們一同合唱「月亮代表我的心」。合唱結束後，主持人還誇讚馬英九唱歌好聽，馬英九再度發揮「馬式幽默」的神回應。

▲馬英九與湖南衛視主持人何炅現場連線。（圖／記者任以芳翻攝）



湖南衛視迎接馬英九參訪，特別準備一支和台灣演藝界交流發展的宣傳片，詳述和台灣戲劇、綜藝交流的歷史，同時在片尾處還特別將馬英九1日祭祖的影片放進片中，讓馬英九頓時嘴角微幅抽動、眼眶泛紅、眼角泛淚，直至看完片後，馬英九還向身邊的湖南廣電長官抱拳致意。

隨後馬英九和湖南衛視的綜藝天王何炅連線互動，參與《聲生不息寶島季》的節目錄製。接著是歌手那英、張信哲，合唱齊豫的成名曲「橄欖樹」。

▲馬英九參加《聲生不息寶島季》節目錄製，與現場觀眾大合唱。（圖／記者任以芳翻攝）



在節目接近尾聲時，馬英九更是在何炅的邀請下，和現場觀眾們一同合唱「月亮代表我的心」，只見馬英九唱歌的同時，腳掌還不停地打著拍子，顯得樂在其中。

合唱結束後，主持人還誇讚「馬先生唱歌很好聽！」馬笑回，「這顯然是誤傳。」