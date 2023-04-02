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大陸 大陸焦點 特派現場

馬英九對陸企拍手比讚：當時我已上任！　感謝08年水災曾捐贈設備　

記者任以芳／長沙報導

前總統馬英九今（2）日走訪湖南長沙二、三級產業，其中走訪全球第一強挖掘機工業，大陸三一重工業，董事長向文波親自馬前總統簡報三一重工特色產品，提及2009年台灣水災曾經捐贈350萬人民幣的設備，馬英九立刻拍手說謝謝，並且強調，「那時候我已經上任（總統）。」

▲▼馬英九,鐵建重工,湖南。（圖／記者任以芳攝）

▲三一重工展現「鋼鐵愛心」歡迎馬英九。（圖／記者任以芳攝）

馬英九今日行程前往湖南重點工程企業，鐵建重工、三一重工，還有全大陸收視率最高之一的湖南衛視「七彩盒子」融媒體節目創意製作播出基地。首站是鐵建重工在長沙共有三產業園區，馬英九此次參訪的是第二產業園區，主要生產掘進機、隧道施工裝備和煤礦裝備。

大約參訪半小時後，馬英就前往三一重工集團，剛進大門看立刻感受「理工男的浪漫」，顯場特別用兩輛混凝土泵浦車排成一顆「鋼鐵愛心」歡迎馬英九來訪。

▲▼ 馬英九、三一重工 。（圖／記者任以芳攝） 

▲ 三一重工曾捐贈救援設備給08年水災，馬英九拍手表示感謝。（圖／記者任以芳攝）

大陸三一重工業董事長向文波親自向馬英九簡介企業特色產品，談及2009年台灣大水災(莫拉克颱風)，三一重工曾經捐贈350萬元（單位：人民幣），大約換算1500萬台幣的工程機械設備。

馬英九聽了，立刻鼓掌兩次，豎起大拇指，並且說「謝謝！謝謝！」向文坡說，「我們感到非常驕傲。」

他繼續介紹，三一重工這幾年在台灣銷售出3億多設備，並且參與台灣市政建設，像是桃園機場，桃園、台北市捷運等重點工程，此時，馬英九回應，「那時候我已經上任（總統）。」向文坡說，「對對對！2008年。」

向文波繼續介紹，2010年8月三一工程參與智利礦難救援，受到世界高度關注，當時使用SCC4000履帶起重機參與救援現場，成功救出33名礦工，後來2015年好萊塢拍成電影《33:重生奇蹟》。2011年3月，日本政府請求，三一泵車緊急馳援日本福島核洩漏危機，為核電站受損反應堆注水降溫，當時報導稱三一泵車為「大長頸鹿」。

互動過程中，向文波介紹三一重工煤機械產量全世界第一，馬英九說，「現在都不用人工挖嗎？」向文波說，「早就不是人工挖了，都是用機械挖了。」

▲▼馬英九,鐵建重工,湖南,三一重工。（圖／記者任以芳攝）

▲ 馬英九贈送馬家家訓書籤。（圖／記者任以芳攝）

參訪過程中，馬英九也和老鄉向文波用長沙話溝通，對方談到馬英九從未見過自己祖父時，馬英九突然從西裝內裡拿出祖傳家訓書籤，贈贈縙給向文波，

馬英九特地介紹馬家傳家訓，「黃金非寶書為寶，萬事皆空善不空」，對聯句子是祖父馬立安寫的，字是我寫的，之後向文波十分開心收下見面禮。

大約半小時參訪，老鄉跟老鄉互動良好，還安排喂魚環節，隨後馬英九趕往湖南衛視參訪。今天下午一連三個行程密集又奔波，晚上由湖南長沙政府單位宴請送行，預計明天一大早搭乘飛機前往重慶，參訪抗戰遺址博物館、中央政治學校舊址、張自忠烈士墓園。

▼ 馬英九與三一重工董事長向文波一起餵魚。（圖／記者任以芳攝）

▲▼馬英九,鐵建重工,湖南,三一重工。（圖／記者任以芳攝）

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