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社會 社會焦點 保障人權

草屯無照婦失控二連撞！路人驚逃…書店喊慘重「損失至少50萬」

記者高堂堯、莊智勝／南投報導

南投縣草屯鎮碧山路今(2日)上午7時許發生一起離奇車禍，64歲的朱姓婦人駕駛紅色自小客行經該路段，準備停車時疑似操作不當，當場高速倒車撞進一旁書店中，隨後又再向前滑行、撞進前方餐廳才停下。突如其來的車禍，嚇得路人急忙閃避；警方初步調查，肇事的朱婦駕照早就被註銷，此次事故屬無照駕駛，將依法開單告發。

監視器畫面停下，原本紅色的自小客停在路旁，卻疑似操作失當，當場高速倒車，撞進一旁的書店中，突如其來的巨響讓2名過馬路的女子看傻了眼，反應過來後當即拔腿就跑，逃進對面的夾娃娃機店躲藏，就怕被車禍波及。而紅色自小客在撞上書店後，又緩緩向前滑行，撞進對面的餐廳後才終於停下。

▲▼草屯無照婦失控二連撞。（圖／民眾提供）

▲草屯無照婦失控二連撞。（圖／民眾提供）

「這一撞，慘重！」書店員工透露，9點半才要開門營業，未料一早就被撞得面目全非，商品貨架、結帳櫃檯東倒西歪、一片狼藉，粗估損失至少50萬元，營業時間也被迫延到下午2點，只能慶幸沒有人受傷。

警方初步了解，肇事的朱姓女子受到輕傷，但進一步調查後發現，朱婦的駕照早已被註銷，是無照駕駛，後續也將依法開單告發。詳細事故原因，還有待進一步釐清。

▼書店內一片狼藉，業者損失慘重。（圖／翻攝臉書）

▲▼草屯無照婦失控二連撞，書店慘況。（圖／翻攝臉書）

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