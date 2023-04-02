日經：美國要求G7夥伴採取聯合行動　反制北京經濟霸凌

▲日本首相岸田文雄。（示意圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合報導

日本經濟新聞獲悉，美國正施壓七大工業國集團（G7）其他成員國，要求在中國對G7夥伴國實施經濟脅迫時採取聯合行動反制。美方透過事先披露報復措施，例如政府正與國會討論提高關稅的法案，試圖藉此阻止中國在經濟上霸凌其他國家。

美國已在G7工作層級會議中，要求其他國家共同應對中國的經濟脅迫，並要求把此議題列入今年G7議程。華府準備在今年5月G7峰會登場之前，先與輪值主席日本敲定具體細節。

與此同時，美國國內已經開始採取措施，今年2月一項跨黨派法案將授予總統對中國經濟脅迫採取多種反制措施的權力，除了提高對中國產品的關稅，也將允許美國向受到經濟脅迫影響的國家提供財務支持。據悉拜登政府支持這項法案。在此議題上，華府正尋求與日本、歐洲夥伴國家站在同一陣線。

報導提及，中國利用經濟實力達到外交目的，像是在澳洲要求對新冠病毒來源展開獨立調查後，北京提高對澳洲進口產品的關稅，而立陶宛深化與台灣的關係後，北京對立陶宛進口商品設限。分析人士指出，中國對其他國家施加的經濟壓力違反世界貿易組織的規定。

美國認為，聯合行動會比單邊措施更加有效，因為許多國家在經濟上嚴重依賴中國，若聯合多個國家，中國將更有可能克制進行經濟脅迫。不過，美方在G7成員國內部擬定統一規則，將面臨挑戰，德國、日本均與中國有深厚經濟關係，北京政府屆時肯定會表態反對，部分歐洲國家與日本可能會猶豫是否採取提高關稅等實際報復性措施。