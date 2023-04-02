金正恩指示擴大生產核武！　美智庫：北韓寧邊核設施「高度活動」

▲位於北韓平安北道的寧邊核設施。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

近來北韓（朝鮮）頻頻試射導彈，此時美國衛星拍到北韓寧邊核設施的活動頻率較先前大為增加，包括5兆瓦（MW）核子反應爐仍維持運作，實驗用的核子輕水反應爐也幾近完工狀態，一旁的冷卻系統開始向河邊排放冷水，至於園區內也興建建築物，推估是給行政或研究人員進住的房舍。

根據《韓聯社》、《紐西斯通訊社》，美國華府智庫「北緯38度」（38 North）指出，北韓最高領導人金正恩曾於3月27日視察核武研究所時曾親自指示，必須交快腳步生產核武，包括全面擴大生產用於核武的核物質，因此從3月3日、3月17日拍攝的衛星相片中，可以比較出位於平安北道的寧邊核設施出現明顯變化，且周遭活動頻率顯著提升。

分析指出，寧邊核設施內的實驗用輕水核子反應爐（ELWR）已幾近完工狀態，且正在準備全面啟動，而一旁的腹地也從今年2月起開始動工，從其寬42公尺、長15公尺的建物地基可以觀測到，建築物的最底層預計由20個房間構成，有可能是原子反應爐職員的宿舍，或是提供研究、工程，且具有行政機能的空間。

而從3月3日的衛星相片中，可以觀察到距離輕水反應爐幫浦室75公尺處有將冷卻水排放至鄰近的九龍江的跡象。北緯38度表示，雖然並不是第一次觀測到輕水反應爐周遭排放廢水，但這個機向證明原子反應爐內部確實有明顯的動向，有可能與輕水反應爐內的冷卻裝置實驗有關。

報導指出，寧邊核設施的5兆瓦原子反應爐從2021年7月起便持續運轉至今，而反應爐旁用來儲放用過核燃料（spent nuclear fuel）的建築物也出現新進行的工程，這有可能是為了不讓用過核燃料堆放在園區外。

另外，濃縮鈾工廠南端的園區過去一年來，在以二氧化鈾（UO2）轉換至四氟化鈾（UF4）的建築物為中心，則出現相關的改建工程。