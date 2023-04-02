他想色色都傳「1表情符號」！　一票妹子嚇傻：以後不敢亂用了

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者李佳蓉攝）

記者朱祖儀／綜合報導

不少人用訊息聊天的時候，喜歡加上顏文字或是emoji等，來分享當下的心情狀況。一名網友近日就透露，自己每次和朋友分享「色色的東西」時，都會固定使用emoji裡的某個表情符號，但他最近突然從女生朋友那邊也收到同樣的表情符號，讓他好奇「這是什麼意思？」文章曝光後掀起討論。

原PO在Dcard發文表示，近日和該名女生朋友分享自己遇到的鳥事，結果說到一半，對方就傳2人的合照，並說「好啦，給你看帥哥啦，夠帥吧」，還附上一個整張臉脹紅、吐舌冒汗的表情符號，似乎想要安慰一下他。

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不過原PO表示，自己通常都是和男生朋友分享「色色的東西」時，才會使用該表情符號，以此表示「好色情」，沒想到現在也從女生朋友那邊收到這個表情符號，讓他好奇「一般女生用這個是表示什麼啊？」

▲原PO好奇表情符號的含意。（圖／翻攝自Dcard）

文章曝光後讓不少女生傻眼，表示「一般沒什麼色色的意思，就是覺得很辣之類的，我自己啦」、「很辣的意思+1」、「我自己是覺得很好笑或很辣、很厲害之類的」、「絕對不是色色的意思，放心吧」、「好可怕，以後不敢亂用了，原來男生會亂想」、「沒用過，我還以為這個圖是被辣到還是跑太喘，一直在想什麼時候可以用上」、「我都是用在很熱或是事情很棘手的情況欸」、「我都用在講X話欸，以後不敢亂用了」。

但也有一部分的網友和原PO的想法相同，「我用都是色色的」、「對我來說大概類似啊嘶的意思」、「很辣、很性感、流口水的意思」，還有人說「很討厭這個符號欸，看起來像是要約砲」、「我的理解是吃到很辣的東西，但常常看到各種用途」。