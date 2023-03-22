妹子一開門約砲「驚見前男友」　結局慘哭！全場逆風

▲原PO約砲遇到前男友，下場慘哭。（示意圖／非新聞當事人／記者周亭瑋攝）



網搜小組／劉維榛報導

真的是孽緣！一名妹子怒吼，日前與男網友談好價碼約砲，怎料見到男方本尊崩潰了，「約個砲也能約到前男友」，當下對方討債2萬元，且直接搶走原PO身上的現金，隨後拍拍屁股閃人，留下一臉錯愕的原PO。文章曝光後，網友卻搖頭笑虧「出來混的遲早還是要還的！」

一名女網友在《匿名公社》崩潰表示，日前約砲竟上演孽緣戲碼，「約到前男友...衰成這樣我也是醉了」，早知道不要約房間見面，至少在外面能立即落跑，更氣憤的是，前男友一開口直接要錢，「都快5年了...2萬塊是要記多久？是不是男人啊？」

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不僅如此，前男友開酸原PO用假照片，讓原PO也氣得回嗆，「自己還不是修圖修到我都認不出來！」就連原本說好，男生會付房錢與車費，結果當場搶走原PO身上現金，「害我還要跟人借錢才能回家！」

不料衰神還賴著不走，原PO眼神死抱怨，回去叫計程車，司機還故意繞路，害得她差點付不出車資，「X的我是不是該去安太歲啊...衰爆欸。」

文章曝光後，底下網友熱議「他為了2萬塊埋伏很久了」、「可以告搶劫，到時候他要賠的比兩萬還多」、「這什麼鬼劇情」、「出來混的遲早還是要還的」、「才2萬而已，不相信妳還不起，這5年來妳就沒打算要還錢，欠債還錢天經地義，是妳心態有問題喔」。

▼原PO衰事連連。（圖／翻攝匿名公社）

