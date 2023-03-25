她約3次抱睡全凍未條「找女生也上床了」！網嘆：世界沒這麼美好

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者周亭瑋攝）

記者朱祖儀／綜合報導

有些人為了排解寂寞，會在網路上找人「抱睡」。一名女網友就透露，先前透過交友軟體認識不同的人，總共約了3次抱睡，其中也包括一名女孩。但沒想到見面之後，這3人全忍不住性慾，都是抱著想壞壞的想法來赴約的，讓她相當傻眼，「從此我再也沒有抱睡了」。文章曝光後掀起討論。

原PO在Dcard發文表示，當時在實習過程發生了一些事，導致她出現心理疾病，於是開始玩交友軟體分享心事。一開始她碰到了一名眼鏡男，對方說如果沒有人抱著自己就會睡不著，很害怕寂寞，她對此感同身受，很理解需要有人陪伴的心情，於是就和對方約「抱睡」。不過眼鏡男一進到她房間，隨即露出真面目，由於對方條件不錯，加上她剛好有生理需求，所以就和對方上床了。

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原PO表示，之後認識了一名清大的男同學，對方也稱很需要陪伴跟擁抱，希望可以得到幫助，於是她答應了，結果對方一見面也馬上伸出狼爪，她最後氣得將對方趕走；之後她遇到一名女孩說，因為住在員工宿舍環境不好，加上剛好要打疫苗，擔心有副作用，希望能去睡她家，不過結局也一樣，「我被她吃掉了，這是我第一次跟女生做」。

原PO表示，當時因為她生病，很相信這些抱睡的人都是需要幫助的，「因為我自己也可以體會這些感受」，沒想到見面後卻全變了調，「從此我再也沒有抱睡了」。

文章曝光後，網友紛紛留言表示「抱睡，除非是性無感的人，不然最後會做也是正常」、「所以沒有所謂的抱睡，這世上沒我想的美好」、「還是抱抱枕睡吧，安全又舒服，而且不會打呼」、「大部分人都有非份之想啦，我比較喜歡一個人睡，旁邊有人覺得很不自在」、「為何看完經歷有點想笑，不過偶爾找人陪伴真的會輕鬆一些，希望你能越來越好了」。